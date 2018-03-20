Сыроид озвучила примерное количество депутатов, которые имеют оружие
Почти каждый шестой народный депутат является владельцем наградного или легально приобретенного оружия. Такую цифру назвала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.
Эту цифру Сыроид назвала в эфире "5 канала".
"Я могу только судить по словам коллег. Говорят, где-то до 70. Я не могу знать (или ходят с оружием в ВР постоянно – "24")", – отметила заместитель Парубия.
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Я считаю, это решение правильное и надо было его принимать давно. И это нормально. По-другому нельзя. Вот я не знаю, в каких парламентах можно ходить с оружием. Это не угроза депутатам, это угроза государственности,
– отметила Сыроид, комментируя законопроект, который предусматривает, что народные депутаты будут попадать в здание парламента, проходя через рамки металлоискателя.
По ее словам, в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде, говорится, что в помещениях, что охраняет Управление государственной охраны "оружие носить не надо и нельзя", однако его можно хранить.
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"Хранение – это уже технические вещи. Ведь тот, кто постоянно носит при себе оружие, должен иметь возможность его хранить. Вот он зайдет, оставит в сейфе этом и сможет дальше уйти", – отметила Сыроид.
Напомним, 15 марта появилась информация, что народный депутат Надежда Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, коллеги вывели депутата из помещения. Теперь же народных депутатов планируют пускать в здание парламента только через рамки.