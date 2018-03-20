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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Сыроид озвучила примерное количество депутатов, которые имеют оружие

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Около 70 депутатов являются владельцами оружия
Около 70 депутатов являются владельцами оружия / dt.ua

Почти каждый шестой народный депутат является владельцем наградного или легально приобретенного оружия. Такую цифру назвала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

Эту цифру Сыроид назвала в эфире "5 канала".

"Я могу только судить по словам коллег. Говорят, где-то до 70. Я не могу знать (или ходят с оружием в ВР постоянно – "24")", – отметила заместитель Парубия.

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Я считаю, это решение правильное и надо было его принимать давно. И это нормально. По-другому нельзя. Вот я не знаю, в каких парламентах можно ходить с оружием. Это не угроза депутатам, это угроза государственности,
– отметила Сыроид, комментируя законопроект, который предусматривает, что народные депутаты будут попадать в здание парламента, проходя через рамки металлоискателя.

По ее словам, в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде, говорится, что в помещениях, что охраняет Управление государственной охраны "оружие носить не надо и нельзя", однако его можно хранить.

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"Хранение – это уже технические вещи. Ведь тот, кто постоянно носит при себе оружие, должен иметь возможность его хранить. Вот он зайдет, оставит в сейфе этом и сможет дальше уйти", – отметила Сыроид.

Напомним, 15 марта появилась информация, что народный депутат Надежда Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, коллеги вывели депутата из помещения. Теперь же народных депутатов планируют пускать в здание парламента только через рамки.

Теги: Новости Украины Оксана Сыроид Разрешение на оружие Оружие Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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