Не лише Савченко: Нардеп розповів про політиків, які ходять у Раду зі зброєю

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив, що деякі народні обранці приходять у Парламент зі зброєю.

Про це нардеп розповів у коментарі "112 Україна".

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Кононенко не відповів на запитання, чи має він зброю, але сказав, що проти зброї у Верховній Раді.

"Дійсно, на жаль, не один, не два і не три депутати ходять в парламент зі зброєю", – наголосив політик.

Нардеп наголосив, що вважає це не правильним, тому що зброя у парламенті становить небезпеку політикам, особливо у гострих дискусіях.

Це неправильно, і цього не має бути, бо парламент це майданчик для дискусій, і майданчик, де інколи емоції переважують. При такій емоційній ситуацій, коли є люди зі зброєю, – це небезпечно,

– заявив Кононенко.

Також він зазначив, що він і "БПП" виступають за посилення заходів безпеки у Верховній Раді.

"Ми за те, щоб були рамки, і категорично проти, щоб у залі ВР у будь-якому вигляді була зброя", – підсумував політик.

Нагадаємо, 15 березня з’явилася інформація, що народний депутат Надія Савченко принесла у сесійну залу Верховної Ради три гранати і пістолет, колеги вивели депутатку з приміщення. Тепер же народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки.