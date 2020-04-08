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      Депутаты зарегистрировали законопроект, упрощающий рассмотрение законов с более 2 000 поправок

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      Депутаты часто подают сотни поправок, чтобы затянуть процесс рассмотрения / Пресс-служба Кабмина

      Народные избранники от фракции "Европейская солидарность" предложили рассмотреть законопроект, который упрощает рассмотрение проектов к законам, которые содержат более 2 тысяч поправок.

      Текст законопроекта "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении" №3313 размещен на сайте парламента.

      Обратите внимание Как Рада может рассмотреть 16 тысяч поправок в закон о банках: объяснение от "Слуги народа"

      Авторы – Владимир Арьев, Виктор Сюмар и Ростислав Павленко.

      Что предлагают депутаты

      Дополнить статью 120 Регламента таким:

      1. В случае представления ко второму чтению законопроекта более 2 тысяч поправок, Верховная Рада может принять процедурное решение о рассмотрении отклоненных главным комитетом предложений, поправок без обсуждения.
      2. В случае принятия такого решения каждая депутатская фракция получает право на выступление до 10 минут, а внефракционные депутаты, у которых есть зарегистрированные поправки, – до 3 минут.

      Что это изменит

      Депутаты объясняют, что опыт работы текущего и предыдущих созывов свидетельствует о том, что путем массового представления поправок, парламентарии пытаются затянуть рассмотрение законопроектов.

      Иногда через сотни поправок рассмотрение законопроекта длится месяцами.

      Соответственно, налогоплательщики вынуждены оплачивать бессмысленную работу Верховной Рады, а граждане и государство не могут вовремя получить необходимые законодательные акты,
      – считают авторы законопроекта.

      Если этот проект закона будет принят, он позволит ускорить процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении.

      Сейчас документ передали Верховной Раде.

      Что известно о подаче депутатами сотни поправок?Нардепы часто подают десятки поправок в законопроекты для того, чтобы затянуть рассмотрение закона. Сейчас в "антиколомойский" законопроект ко второму чтению, который крайне необходим для получения кредита от МВФ, уже подали более 16 тысяч поправок. Такое количество поправок – рекорд за все время работы Верховной Рады Украины.

      Ранее больше 4 тысяч поправок депутаты подали в законопроект об открытии рынка земли. Из-за этого рассмотрение затянулось на несколько месяцев.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Европейская солидарность Верховная Рада
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