Депутаты зарегистрировали законопроект, упрощающий рассмотрение законов с более 2 000 поправок
Народные избранники от фракции "Европейская солидарность" предложили рассмотреть законопроект, который упрощает рассмотрение проектов к законам, которые содержат более 2 тысяч поправок.
Текст законопроекта "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении" №3313 размещен на сайте парламента.
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Авторы – Владимир Арьев, Виктор Сюмар и Ростислав Павленко.
Что предлагают депутаты
Дополнить статью 120 Регламента таким:
- В случае представления ко второму чтению законопроекта более 2 тысяч поправок, Верховная Рада может принять процедурное решение о рассмотрении отклоненных главным комитетом предложений, поправок без обсуждения.
- В случае принятия такого решения каждая депутатская фракция получает право на выступление до 10 минут, а внефракционные депутаты, у которых есть зарегистрированные поправки, – до 3 минут.
Что это изменит
Депутаты объясняют, что опыт работы текущего и предыдущих созывов свидетельствует о том, что путем массового представления поправок, парламентарии пытаются затянуть рассмотрение законопроектов.
Иногда через сотни поправок рассмотрение законопроекта длится месяцами.
Соответственно, налогоплательщики вынуждены оплачивать бессмысленную работу Верховной Рады, а граждане и государство не могут вовремя получить необходимые законодательные акты,
– считают авторы законопроекта.
Если этот проект закона будет принят, он позволит ускорить процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении.
Сейчас документ передали Верховной Раде.
Что известно о подаче депутатами сотни поправок?Нардепы часто подают десятки поправок в законопроекты для того, чтобы затянуть рассмотрение закона. Сейчас в "антиколомойский" законопроект ко второму чтению, который крайне необходим для получения кредита от МВФ, уже подали более 16 тысяч поправок. Такое количество поправок – рекорд за все время работы Верховной Рады Украины.
Ранее больше 4 тысяч поправок депутаты подали в законопроект об открытии рынка земли. Из-за этого рассмотрение затянулось на несколько месяцев.
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