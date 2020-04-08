Депутати зареєстрували законопроєкт, який спрощує розгляд законів з понад 2 тисячами правок

Народні обранці від фракції "Європейська солідарність" запропонували розглянути законопроєкт, який спрощує розгляд проєктів до законів, які містять більше 2 тисяч правок.

Текст законопроєкту "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні" №3313 розміщено на сайті парламенту.

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Автори – Володимир Ар'єв, Віктор Сюмар та Ростислав Павленко.

Що пропонують депутати

Доповнити статтю 120 Регламенту таким:

У випадку подання до другого читання законопроєкту більш як 2 тисячі поправок, Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про розгляд відхилених головним комітетом пропозицій, поправок без обговорення. У разі ухвалення такого рішення кожна депутатська фракція отримує право на виступ до 10 хвилин, а позафракційні депутати, які мають зареєстровані поправки, – до 3 хвилин.

Що це змінить

Депутати пояснюють, що досвід роботи поточного та попередніх скликань свідчить про те, що шляхом масового подання правок, парламентарі намагаються затягнути розгляд законопроєктів.

Інколи через сотні правок розгляд законопроєкту триває місяцями.

Відповідно, платники податків змушені оплачувати беззмістовну роботу Верховної Ради, а громадяни і держава не можуть вчасно отримати необхідні законодавчі акти,

– вважають автори законопроєкту.

Якщо цей проєкт закону ухвалять, він дозволить пришвидшити процедуру розгляду законопроєктів у другому читанні.

Наразі документ передали Верховній Раді.

Що відомо про подання депутатами сотні правок? Нардепи часто подають десятки правок до законопроєктів для того, щоб затягнути розгляд закону. Наразі до "антиколомойського" законопроєкту до другого читання, який вкрай необхідний для отримання кредиту від МВФ, уже подали понад 16 тисяч правок. Така кількість правок – рекорд за всі часи роботи Верховної Ради України.



Раніше понад 4 тисячі правок депутати подали до законопроєкту про відкриття ринку землі. Через це розгляд затягнувся на декілька місяців.