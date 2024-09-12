Дерек Чисора сделал прогноз на реванш в Эр-Рияде Усик – Фьюри. По мнению 40-летнего боксера, в этот раз мегафайт завершится досрочной победой.

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Кто станет победителем реванша Усик – Фьюри

Британский супертяжеловес дружит с обоими боксера. И все же Чисора отдает предпочтение украинскому чемпиону.

"Не думаю, что Тайсон был на 100% готов к первому бою. Это большое рассечение, проблемы с некоторыми спаррингами – он не был полностью готов к Усику. И он ходил по рингу первые раунды, не имея уверенности в себе.

Однако я считаю, что на этот раз Усик его нокаутирует. И мне кажется, что отношения Фьюри и его тренера Шугара Хилла идут на спад", – сказал Чисора.

Когда состоится реванш

Напомним, что долгожданный бой за абсолют был на грани срыва. Во время одного из спаррингов Фьюри получил рассечение, из-за чего "бой века" пришлось переносить.

В мае Александр Усик осуществил свою мечту и стал абсолютным чемпионом хевивейта, победив Тайсона Фьюри.

Второй поединок соперников состоится 21 декабря 2024 года. Боксеры уже начали подготовку к мегафайту.

Что касается Чисоры, то ветеран продолжает удивлять. В июле этого года Дерек неожиданно победил Джо Джойса единогласным решением судей.