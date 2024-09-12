Дерек Чісора зробив прогноз на реванш в Ер-Ріяді Усик – Ф'юрі. На думку 40-річного боксера, цього разу мегафайт завершиться достроковою перемогою.

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Хто стане переможцем реваншу Усик – Ф'юрі

Британський надважковаговик товаришує з обома боксера. Та все ж Чісора віддає перевагу українському чемпіону.

"Не думаю, що Тайсон був на 100% готовий до першого бою. Це велике розсічення, проблеми з деякими спарингами – він не був повністю готовий до Усика. І він ходив по рингу перші раунди, не маючи впевненості у собі.

Однак я вважаю, що цього разу Усик його нокаутує. І мені здається, що відносини Ф'юрі та його тренера Шугара Хілла йдуть на спад", – сказав Чісора.

Коли відбудеться реванш

Нагадаємо, що довгоочікуваний бій за абсолют був на грані зриву. Під час одного зі спарингів Ф'юрі отримав розсічення, через що "бій століття" довелося переносити.

У травні Олександр Усик здійснив свою мрію та став абсолютним чемпіоном хевівейту, перемігши Тайсона Ф'юрі.

Другий поєдинок суперників відбудеться 21 грудня 2024 року. Боксери вже розпочали підготовку до мегафайту.

Щодо Чісори, то ветеран продовжує дивувати. У липні цього року Дерек несподівано переміг Джо Джойса одноголосним рішенням суддів.