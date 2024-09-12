Дерек Чісора зробив прогноз на реванш в Ер-Ріяді Усик – Ф'юрі. На думку 40-річного боксера, цього разу мегафайт завершиться достроковою перемогою.
Читайте також "Потужні" контрсанкції для заходу: ексчемпіон світу вимагає заборонити чеське пиво в Росії
Хто стане переможцем реваншу Усик – Ф'юрі
Британський надважковаговик товаришує з обома боксера. Та все ж Чісора віддає перевагу українському чемпіону.
"Не думаю, що Тайсон був на 100% готовий до першого бою. Це велике розсічення, проблеми з деякими спарингами – він не був повністю готовий до Усика. І він ходив по рингу перші раунди, не маючи впевненості у собі.
Однак я вважаю, що цього разу Усик його нокаутує. І мені здається, що відносини Ф'юрі та його тренера Шугара Хілла йдуть на спад", – сказав Чісора.
Коли відбудеться реванш
- Нагадаємо, що довгоочікуваний бій за абсолют був на грані зриву. Під час одного зі спарингів Ф'юрі отримав розсічення, через що "бій століття" довелося переносити.
- У травні Олександр Усик здійснив свою мрію та став абсолютним чемпіоном хевівейту, перемігши Тайсона Ф'юрі.
- Другий поєдинок суперників відбудеться 21 грудня 2024 року. Боксери вже розпочали підготовку до мегафайту.
Щодо Чісори, то ветеран продовжує дивувати. У липні цього року Дерек несподівано переміг Джо Джойса одноголосним рішенням суддів.