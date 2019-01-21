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      Деревянко требует прекратить проверки предпринимателей до проведения налоговой реформы

      10 Читати новину українською
      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / prioritet.org

      Верховная Рада должна принять закон № 9481 о прекращении проверок малого и среднего бизнеса до проведению настоящей либеральной налоговой реформы.

      Об этом заявил один из лидеров партии "ВОЛЯ", народный депутат, кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко, который является автором соответствующего законопроекта.

      Он отметил, что с начала года в Украине прекратил действовать мораторий на проведение государственных проверок всех хозяйствующих субъектов, который действовал с 2014 года.

      "Фактически с 1 января в Украине начался новый этап, когда к предпринимателям может прийти любой орган, фискальный в том числе, и начать проверку по любому вопросу. Сразу предприниматели почувствовали это огромное давление по всей стране", – констатировал Деревянко Деревянко.

      Он сообщил, что вместе с предпринимателями и представителями партии "ВОЛЯ" разработал законопроект 9481 о продлении моратория на проведение проверок до тех пор, пока в Украине не произойдет настоящая, реальная налоговая реформа.

      Деревянко считает, что либеральная налоговая реформа должна заключаться в сокращении количества и размера налогов, чтобы фискальное давление на ВВП было не 43%, как сейчас, а по крайней мере 30% для начала, чтобы все могли честно платить налоги, а фискальная служба не использовала свои полномочия для грабежа предпринимателей и получения взяток.

      "Именно законопроект 9481 введет мораторий на проведение проверок, а также норму, которая предусматривает, что не менее 1% от общего объема расходов государственного бюджета государство должно направлять на поддержку малого и среднего бизнеса. Чтобы дать шанс малому и среднему бизнесу, как основе среднего класса в Украине развиваться, а не уничтожать его", – подчеркнул Деревянко.

      Адвокат общественный деятель, предприниматель, активист "ВОЛИ" и соавтор законопроекта Семен Кривонос сообщил, что если в прошлом году было проведено 27 тысяч проверок, то сейчас уже запланировано более 140 тысяч.

      "Волна превратилась в цунами, которая снесет малый и средний бизнес. Гоструд устанавливает абсолютно недопустимы размеры штрафов, налагаемых на предпринимателей. Это миллионы гривен. Нередки случаи, когда у владельцев небольших кафе штрафы по 600-700 тысяч гривен. Это абсолютный нонсенс", – возмутился Кривонос.

      Он также отметил возможную коррупционную составляющую при проверках.

      "Где гарантии того, что проверяющий придет и не конвертирует это не просто в штраф, а в очередную взятку? Поэтому мы требуем остановить эти налоговые репрессии и ввести полный запрет на проверки до тех пор, пока не будут сделаны настоящие либеральные реформы, а не косметические , которые делаются для пиара", – заявил Кровонос.

      Напомним, 17 января Юрий Деревянко зарегистрировал законопроект 9481 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования предпринимательства и временного запрета проверок как формы давления на бизнес.

      Теги: Новости политики ВВП Юрий Деревянко
      Источник: 24 Канал
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