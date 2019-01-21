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      Дерев’янко вимагає припинити перевірки підприємців до проведення ліберальної податкової реформи

      94 Читать новость на русском
      Юрій Дерев’янко
      Юрій Дерев’янко / prioritet.org

      Верховна Рада має ухвалити закон № 9481 про припинення перевірок малого і середнього бізнесу до проведення справжньої ліберальної податкової реформи.

      Про це заявив один з лідерів партії "ВОЛЯ", народний депутат, кандидат в президенти України Юрій Дерев’янко, який є автором відповідного законопроекту, йдеться на офіційному сайті політика. 

      Він зазначив, що з початку року в Україні припинив діяти мораторій на проведення державних перевірок усіх господарюючих суб’єктів, який діяв з 2014 року.

      "Фактично з 1 січня в Україні почався новий етап, коли до підприємців може прийти будь-який орган, фіскальний в тому числі, і почати перевірку з будь-якого питання. Одразу підприємці відчули цей шалений тиск по всій країні", – констатував Дерев’янко.

      Він повідомив, що разом з підприємцями та представниками партії "ВОЛЯ" розробив законопроект 9481 про продовження мораторію на проведення перевірок до того часу, поки в Україні не відбудеться справжня, реальна податкова реформа.

      Дерев’янко вважає, що ліберальна податкова реформа має полягати у скороченні кількості і розміру податків, щоб фіскальний тиск на ВВП був не 43%, як зараз, а принаймні 30% для початку, щоб всі могли чесно сплачувати податки, а фіскальна служба не використовувала свої повноваження для грабежу підприємців та отримання хабарів.

      "Саме законопроект 9481 впроваджує мораторій на проведення перевірок, а також норму, яка передбачає, що не менше 1% від загального обсягу видатків державного бюджету держава має спрямовувати на підтримку малого і середнього бізнесу. Щоб дати шанс малому і середньому бізнесу, як основі середнього класу в Україні розвиватись, а не нищити його", – підкреслив Дерев’янко.

      Адвокат, громадський діяч, підприємець, активіст "ВОЛІ" та співавтор законопроекту Семен Кривонос повідомив, що якщо в минулому році було проведено 27 тисяч перевірок, то зараз вже заплановано більше 140 тисяч.

      "Хвиля перетворилась на цунамі, яка знесе малий і середній бізнес. Держпраці встановлює абсолютно неприпустимі розміри штрафів, які накладаються на підприємців. Це мільйони гривень. Непоодинокі випадки, коли у власників невеликих кафе штрафи по 600-700 тисяч гривень. Це абсолютний нонсенс", – обурився Кривонос.

      Він також наголосив на можливій корупційній складовій під час перевірок.

      "Де гарантії того, що перевіряючий прийде і не конвертує це не просто у штраф, а у черговий хабар? Тому ми вимагаємо зупинити ці податкові репресії і ввести повну заборону на перевірки до того часу, поки не будуть зроблені справжні ліберальні реформи, а не косметичні, які робляться для піару", – заявив Кровонос.

      Нагадаємо, 17 січня Юрій Дерев’янко зареєстрував законопроект 9481 про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання підприємництва та тимчасової заборони перевірок як форми тиску на бізнес.

      Теги: Новини політики Юрій Дерев’янко ВВП
      Джерело: 24 Канал
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