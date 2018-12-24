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      Деревянко вышел из партнерства с Саакашвили

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      Деревянко вышел из команды Саакашвили
      Деревянко вышел из команды Саакашвили / https://derevyanko.io/

      Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михеилом Саакашвили. 19 областных команд и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "Движение новых сил Михеила Саакашвили". Далее политическая команда продолжит политическую деятельность в партии "Воля".

      Решение об этом было принято во время Форума команды Деревянко, который состоялся в Киеве, 24 декабря при участии около 450 представителей из 100 городов Украины, сообщила пресс-служба Юрия Деревянко.

      Деревянко отметил, что ключевой причиной его выхода из партнерства с Михеилом Саакашвили стало расхождение в приоритетах.

      "За этот год я приложил много усилий, чтобы наша команда становилась настоящей мощной политической силой, которая способна вести за собой украинское общество и формировать новую повестку дня страны. Но это невозможно при такой позиции партнеров. Люди из моей команды неоднократно требовали от меня жестких действий в этой ситуации. Но, к сожалению, по результатам всех наших последних встреч окончательно стало понятно, что для Михеила Саакашвили приоритетом является Грузия (и это можно понять, это естественно), а для меня приоритетом всегда была и есть – Украина", – заявил Юрий Деревянко.

      "Поэтому я принял решение – прекратить партнерство с Михеилом Саакашвили в политической партии "Движение новых сил Михеила Саакашвили" и выйти из этой партии", – подчеркнул Юрий Деревянко.

      Политик отметил, что партия "Воля" объединилась с партией ДНС в 2017 году на идейных началах в совместном видении развития страны.

      "И это не было ошибкой. За 1,5 года мы нашли десятки тысяч единомышленников, с которыми вместе прошли через горнило испытаний, преследований и репрессий. Мы стали сильнее и опытнее", – сказал он.

      Деревянко подчеркнул, что знает как дальше продолжать политическую деятельность команды.

      "Я знаю как нашей команде самостоятельно воплотить все, что мы задумали, и получить победу. И для этого мы имеем все: идею, команду, готовность бороться и побеждать!", – отметил он.

      Деревянко подчеркнул, что команда должна достойно пройти президентскую кампанию, первый и второй тур, а также защитить голоса и не дать Порошенко и его клану остаться на Банковой.

      "Сразу после этого начинается избирательная кампания в парламент, в фокусе внимания держим местные выборы, нас должно становиться все больше и больше. Только сформированные большие команды единомышленников могут заменить эти кланы. Мы должны быть готовыми заполнять не только законодательную, но и исполнительную ветвь власти, а также суды и правоохранительные органы – чтобы сразу дать бой старым силам", – призвал Деревянко.

      Он выразил уверенность, что команда сможет это сделать.

      "Мы – команда, основная ценность которой в том, что мы независимы от каких-либо из олигархических кланов, команда, которая не является частью существующей системы. Но одновременно мы очень хорошо знаем, как работает эта система. Именно поэтому наши предложения направлены на полный демонтаж этой системы и предусматривают уникальные позиции, которые другие даже боятся предлагать", – подчеркнул политик.

      Участники Форума приняли решение о проведении съезда партии "Воля" в январе 2019 года.

      Напомним, партию "Воля" создали активисты "Общественного сектора Евромайдана" в 2014 году. 19 апреля 2017 года партия "Воля" объединилась с партией "Движение новых сил".

      Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Деревянко Михаил Саакашвили
      Источник: 24 Канал
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