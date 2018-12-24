Дерев'янко вийшов з партнерства з Саакашвілі

Юрій Дерев'янко прийняв рішення вийти з політичного партнерства з Міхеїлом Саакашвілі. 19 обласних команд та 90% депутатів місцевих рад прийняли рішення про вихід з партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". Далі політична команда продовжить політичну діяльність у партії "Воля".

Рішення про це було прийнято під час Форуму команди Дерев'янка, який відбувся у Києві, 24 грудня за участі близько 450 представників зі 100 міст України, повідомила прес-служба Юрія Дерев'янка.

Дерев'янко зазначив, що ключовою причиною його виходу з партнерства з Міхеїлом Саакашвілі стала розбіжність у пріоритетах.

"За цей рік я доклав багато зусиль, аби наша команда ставала справжньою потужною політичною силою, яка здатна вести за собою українське суспільство і формувати новий порядок денний країни. Але це неможливо при такій позиції партнерів. Люди з моєї команди неодноразово вимагали від мене жорстких дій в цій ситуації. Але, на жаль, за результатами всіх наших останніх зустрічей остаточно стало зрозуміло, що для Міхаїла Саакашвілі пріоритетом є Грузія (і це можна зрозуміти, це природно), а для мене пріоритетом завжди була і є – Україна", – заявив Юрій Дерев’янко.

"Тому я прийняв рішення – припинити партнерство з Міхеїлом Саакашвілі у політичній партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" та вийти з цієї партії", – наголосив Юрій Дерев'янко.

Політик зазначив, що партія "Воля" об'єдналась з партією РНС у 2017 році на ідейних засадах у спільному баченні розвитку країни.

"І це не було помилкою. За 1,5 років ми знайшли десятки тисяч однодумців, з якими разом пройшли через горнило випробувань, переслідувань і репресій. Ми сталі сильніші і досвідченіші", – сказав він.

Дерев’янко підкреслив, що знає як далі продовжувати політичну діяльність команди.

"Я знаю як нашій команді самостійно втілити все, що ми задумали і отримати перемогу. І для цього ми маємо все: ідею, команду, готовність боротися і перемагати!", – зазначив він.

Дерев’янко підкреслив, що команда має гідно пройти президентську кампанію, перший і другий тур, а також захистити голоси та не дати Порошенку і його клану залишитися на Банковій.

"Одразу після цього розпочинається виборча кампанія до парламенту, у фокусі уваги тримаємо місцеві вибори, нас має ставати все більше і більше. Лише сформовані великі команди однодумців можуть замінити ці клани. Ми маємо бути готовими заповнювати не лише законодавчу, але й виконавчу гілку влади, а також суди і правоохоронні органи – аби одразу дати бій старим силам", – закликав Дерев’янко.

Він висловив впевненість, що команда зможе це зробити.

"Ми – команда, основна цінність якої у тому, що ми незалежні – від жодних з олігархічних кланів, команда, яка не є частиною існуючої системи. Але одночасно ми дуже добре знаємо, як працює ця система. Саме тому наші пропозиції, спрямовані на повний демонтаж цієї системи і передбачають унікальні позиції, які інші навіть бояться пропонувати", – наголосив політик.

Учасники Форуму прийняли рішення про проведення з'їзду партії "Воля" у січні 2019 року.

Нагадаємо, партіЮ "Воля" створили актівисти "Громадського сектору Євромайдану" у 2014 році. 19 квітня 2017 року партія "ВОЛЯ" об’єдналась з партією "Рух нових сил".