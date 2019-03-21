Деревянко заявил об угрозе конституционного переворота

Накануне дня президентских выборов много признаков указывает на то, что власти могут готовить конституционный переворот, который будет заключаться в замене волеизъявления граждан Украины.

Об этом заявил кандидат в президенты от партии "ВОЛЯ", нардеп Юрий Деревянко на брифинге в парламенте.

"Мы сегодня видим прямые признаки подготовки к конституционному перевороту, который заключается в том, чтобы подменить волеизъявление украинского на выборах, которые должны состояться через 10 дней, и таким незаконным неконституционным способом сохранить власть или захватить власть", – заявил Деревянко.

По его словам, об этом свидетельствуют следующие признаки:



– формирование сетей по скупке голосов избирателей по всей стране;

– "монетизация субсидий", подкуп избирателей через средства государственного бюджета;

– технические кандидаты Порошенко, с помощью которых захвачена большинство в ОИК;

– отсутствие боксов, в которых должны перевозиться бюллетени с УИК и ОИК, что создает безграничные возможности бросить дополнительные бюллетени после завершения работы УИК и оформления протоколов.

– непонятные манипуляции с сервером ЦИК.



Деревянко добавил, что следующие признаки будут свидетельствовать о том, что этот сценарий начал осуществляться:

– затягивание ЦИК процедуры подсчета голосов более чем на один-два дня, которых вполне достаточно для подсчета 99% голосов;

– наличие двух или более протоколов УИК, которые будут существенно отличаться;

– существенное несоответствие результатов параллельного подсчета голосов, который будет проводить пария "ВОЛЯ" и ряд других оппозиционных Порошенко, партий, результатам, которые обнародует ЦИК.



"Мы должны не допустить этого сценария. Мы объявим полную мобилизацию избирателей в ОИК и ЦИК, мы обеспечим мобильные группы автомобилистов. Мы будем освещать ход подсчета голосов на наших страницах в ФБ и в нашем пресс-руме партии "ВОЛЯ", – сообщил кандидат в президенты.

"Давайте в этот раз сделаем все, чтобы раз и навсегда покончить с этим цирком, выбросить эту систему и ее олигархических представителей. Давайте проголосуем за то, во что мы верим, за наши убеждения, за то, что нас приведет к сильной и успешной Украины", – обратился Деревянко к украинцам.