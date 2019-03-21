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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Дерев'янко заявив про загрозу конституційного перевороту

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      Юрій Дерев’янко
      Юрій Дерев’янко / Фото з відкритих джерел

      Напередодні президентських виборів багато ознак вказує на те, що влада може готувати конституційний переворот, який полягатиме в підміні волевиявлення українців.

      Про це заявив кандидат в Президенти від партії "ВОЛЯ", нардеп Юрій Дерев’янко на брифінгу в парламенті.

      Ми сьогодні бачимо прямі ознаки підготовки до конституційного перевороту, який полягає в тому, щоб підмінити волевиявлення українців на виборах, які мають відбутися через 10 днів, і в такий незаконний неконституційний спосіб зберегти владу чи захопити владу,
      – заявив Дерев’янко.

      За його словами, про це свідчать наступні ознаки:

      – формування сіток зі скупки голосів виборців по всій країні;
      – "монетизація субсидій", підкуп виборців через кошти державного бюджету;
      – технічні кандидати Порошенка, за допомогою яких захоплена більшість в ОВК;
      – відсутність боксів, в яких мають перевозитись бюлетені з ДВК і ОВК, що створює безмежні можливості вкинути додаткові бюлетені після завершення роботи ДВК і оформлення протоколів;
      – незрозумілі маніпуляції з сервером ЦВК.

      Дерев’янко додав, що наступні ознаки будуть свідчити про те, що цей сценарій почав здійснюватися:

      – затягування ЦВК процедури підрахунку голосів більше ніж на один-два дні, яких цілком достатньо для підрахунку 99% голосів;
      – наявність двох або більше протоколів ДВК, які будуть суттєво відрізнятись;
      – суттєва невідповідність результатів паралельного підрахунку голосів, який проводитиме парія "ВОЛЯ" та низка інших опозиційних до Порошенка, партій, результатам, які оприлюднить ЦВК.

      "Ми повинні не допустити цього сценарію. Ми оголосимо повну мобілізацію виборців під ОВК і ЦВК, ми забезпечимо мобільні групи автомобілістів. Ми будемо висвітлювати хід підрахунку голосів на наших сторінках у ФБ та з нашого прес-руму партії "ВОЛЯ", – повідомив кандидат в Президенти.

      "Давайте цього разу зробимо все, щоб раз і назавжди покінчити з цим цирком, викинути цю систему і її олігархічних представників. Давайте проголосуємо за те, в що ми віримо, за наші переконання, за те, що нас призведе до сильної і успішної України", – звернувся Дерев’янко до українців.

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      Теги: Новини політики Юрій Дерев’янко ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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