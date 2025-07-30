Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на общественную организацию "Настоящий Киев". Мощный ураган, прошедший по Киеву 22 июля 2025 года, нанес значительные повреждения историческому зданию на Лукьяновке – бывшему доходному дому Эвелины Шмидт на улице Котарбинского, 21.

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Символ старой Лукьяновки пострадал от бури

Во время непогоды на парадный вход сооружения упало большое дерево, повредив уникальный козырек, который был одним из последних уцелевших на территории города.

Этот козырек на литых фигурных металлических колонках не только украшал дом, но и выполнял важную функцию – защищал от осадков посетителей и жителей. Отмечается, что со временем подобные архитектурные элементы в Киеве почти исчезли, особенно после 1930-х годов. Сохранение этого козырька считалось настоящей архитектурной редкостью, ведь большинство таких сооружений были потеряны из-за перестройки и разрушения.

Дом был возведен в 1913 году по проекту киевского архитектора Петра Жукова – известного представителя стилей историзма, эклектики и модерна.

Сооружение имеет шестиэтажную конструкцию с Т-образным планом, готическими элементами на фасаде, декоративными керамическими вставками между окнами, а также металлическими балконами с изогнутыми решетками. Входная группа, которая пострадала от бури, отличалась именно своим козырьком на металлических колонках – один из немногих подобных, сохранившихся в Киеве.

История дома тесно связана с именем первой владелицы – Эвелины-Францишки Шмидт. Она вложила значительные средства в строительство, даже закладывала свое имущество в кредитных обществах, однако из-за финансовых трудностей вынуждена была продать здание в 1919 году. После национализации дом остался жилым, хотя первые этажи частично отдали под офисы.

Непогода разрушила часть архитектурной жемчужины Лукьяновки / Фото: ОО "Настоящий Киев".

Несмотря на многочисленные изменения и потери – в частности, отсутствие парадных дверей, похищение некоторых декоративных элементов и повреждения козырька – здание сохранило много уникальных деталей. Внутренние интерьеры украшены аутентичными росписями, метлаской плиткой, коваными перилами и печами в стиле ар-нуво. В некоторых квартирах сохранились камины и лепные орнаменты на потолке.

Местные жители и активисты ОО "Настоящий Киев" уже обратились с просьбой к специалистам и власти срочно провести реставрацию поврежденной части дома, ведь сооружение имеет статус памятника архитектуры местного значения с 2011 года и является важной частью истории района.