Про це розповідає 24 Канал з посиланням на громадську організацію "Справжній Київ". Потужний буревій, що пройшов Києвом 22 липня 2025 року, завдав значних пошкоджень історичній будівлі на Лук’янівці – колишньому прибутковому будинку Евеліни Шмідт на вулиці Котарбінського, 21.

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Символ старої Лук’янівки постраждав від бурі

Під час негоди на парадний вхід споруди впало велике дерево, пошкодивши унікальний піддашок, який був одним із останніх уцілілих на території міста.

Цей піддашок на литих фігурних металевих колонках не лише прикрашав будинок, а й виконував важливу функцію – захищав від опадів відвідувачів та мешканців. Зазначається, що з часом подібні архітектурні елементи в Києві майже зникли, особливо після 1930-х років. Збереження цього піддашка вважалося справжньою архітектурною рідкістю, адже більшість таких споруд були втрачено через перебудови та руйнування.

Будинок був зведений у 1913 році за проєктом київського архітектора Петра Жукова – відомого представника стилів історизму, еклектики та модерну.

Споруда має шестиповерхову конструкцію з Т-подібним планом, готичними елементами на фасаді, декоративними керамічними вставками між вікнами, а також металевими балконами з вигнутими ґратами. Вхідна група, яка постраждала від бурі, вирізнялася саме своїм піддашком на металевих колонках – один із небагатьох подібних, що збереглися у Києві.

Історія будинку тісно пов’язана з ім’ям першої власниці – Евеліни-Францішки Шмідт. Вона вклала значні кошти у будівництво, навіть закладала своє майно в кредитних товариств, однак через фінансові труднощі змушена була продати будівлю у 1919 році. Після націоналізації будинок залишився житловим, хоча перші поверхи частково віддали під офіси.

Негода зруйнувала частину архітектурної перлини Лук’янівки / Фото: ГО "Справжній Київ".

Попри численні зміни та втрати – зокрема, відсутність парадних дверей, викрадення деяких декоративних елементів і пошкодження піддашка – будівля зберегла багато унікальних деталей. Внутрішні інтер’єри прикрашені автентичними розписами, метлаською плиткою, кованими поручнями і печами в стилі ар-нуво. У деяких квартирах збереглися каміни та ліпні орнаменти на стелі.

Місцеві мешканці та активісти ГО "Справжній Київ" вже звернулися з проханням до фахівців і влади терміново провести реставрацію пошкодженої частини будинку, адже споруда має статус пам’ятки архітектури місцевого значення з 2011 року і є важливою частиною історії району.