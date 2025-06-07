Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Что известно об инциденте во Львовской области

Очевидцы опубликовали фото происшествия 7 июня. На них видно, как дерево вместе с корнем упало на автобус и деформировало его. Пока не известно, какая причина падения дерева. Информации о непогоде в Нагуевичах не было.

Известно, что пострадавших в результате падения дерева нет. Проезд по трассе обеспечен.

В "Медиа Дрогобыччина" подчеркнули, что дерево, которое упало на автобус – это дуб на территории семейного имения Ивана Франко в Нагуевичах. Писатель часто отдыхал под этим деревом. В последние годы возле него установили табличку, которая предупреждала об опасности падения и запрет парковки.

Дуб Ивана Франко повредил экскурсионный автобус / Фото Игоря Зинкевича

Очевидцы рассказали, что среди пассажиров автобуса были дети, однако в момент падения дерева в салоне никого не было.

К слову, в апреле на автомобиль во время движения упало дерево в Киеве. Это произошло посреди дороги в Голосеевском районе.