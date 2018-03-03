Дерево завалилось на жилой дом в Херсоне: жуткий момент падения
В Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
Сильных порывов ветра и непогоды не выдержал сухой тополь в Днепровском районе Херсона, пишут местные СМИ.
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Дерево, высотой почти 20 метров, упало прямо на жилой дом и "потянуло" за собой сразу несколько балконов.
Местные чрезвычайники отчитываются, что им пришлось распилить упавший тополь, чтобы его по частям можно было транспортировать.
На нескольких балконах дерево раздавило стекла и сломало перила.
К счастью, в момент падения из местных жителей никого на балконах не было, поэтому обошлось без жертв.
Жуткий момент падения очевидцы успели снять на видео.
Смотрите видео падения тополя на жилой дом в Херсоне: