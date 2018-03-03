Дерево завалилось на житловий будинок у Херсоні: моторошний момент падіння

У Херсоні 20-метрова тополя впала на п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок падіння обвалились одразу кілька балконів.

Сильних поривів вітру та негоди не витримала суха тополя у Дніпровському районі Херсона, пишуть місцеві ЗМІ.

Дивіться також: Негода в Україні: на Буковині вдарили рекордні за останні 60 років морози

Дерево, висотою майже 20 метрів, впало просто на житловий будинок і "потягнуло" за собою одразу кілка балконів.

Місцеві надзвичайники звітують, що їм довелось розпиляти повалену тополю, щоб її по частинах можна було транспортувати.

На кількох балконах дерево потрощило шибки та зламало перила.

На щастя, у момент падіння з місцевих мешканців нікого на балконах не було, тому обійшлось без жертв.

Моторошний момент падіння очевидці встигли відзняти на відео.

Дивіться відео падіння тополі на житловий будинок у Херсоні: