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Дерево завалилось на житловий будинок у Херсоні: моторошний момент падіння

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Дерево завалилось на житловий будинок у Херсоні
Дерево завалилось на житловий будинок у Херсоні / Кадр з відео

У Херсоні 20-метрова тополя впала на п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок падіння обвалились одразу кілька балконів.

Сильних поривів вітру та негоди не витримала суха тополя у Дніпровському районі Херсона, пишуть місцеві ЗМІ.

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Дерево, висотою майже 20 метрів, впало просто на житловий будинок і "потягнуло" за собою одразу кілка балконів.

Місцеві надзвичайники звітують, що їм довелось розпиляти повалену тополю, щоб її по частинах можна було транспортувати.

На кількох балконах дерево потрощило шибки та зламало перила.

На щастя, у момент падіння з місцевих мешканців нікого на балконах не було, тому обійшлось без жертв.

Моторошний момент падіння очевидці встигли відзняти на відео.

Дивіться відео падіння тополі на житловий будинок у Херсоні:

Теги: Новини України ДСНС Погода Новини Херсона Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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