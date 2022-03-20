Власти населенного пункта Дергачи на Харьковщине продлевают коменданский час. Такие мероприятия проводятся для безопасности граждан.

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Смена комендантского часа

Городские власти Дергачей сообщили, что комендантский час продлится с 15:00 20 марта до 6:00 21 марта. В это время жильцам нельзя выходить из домов. В случае воздушной тревоги следует немедленно пройти в укрытие.

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