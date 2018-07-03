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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Дерибан земли в Черкассах засветил "смотрящих" в Госгеокадастре

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Ольга Залога
Ольга Залога / youtube.com

Ситуация в Черкассах, где фермеры и ветераны АТО вышли на массовый протест против руководства местного Госгеокадастра, примечательна не тем, что против дерибана земли поднялась вся область, а тем, что им в ответ молчит высшее руководство страны.

В частности, и.о. главы Госгеокадастра Украины Колотилин и премьер Гройсман. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Сергей Быков.

"За все это время ни одного комментария, заявления или обещания решить конфликт между людьми и чиновниками местного Госгеокадастра. Черкасский облсовет уже дважды обращался к премьеру с просьбой уволить руководителя ведомства Залогу, но в ответ – тишина", – отметил он.

"Позу страуса" Гройсмана политолог объяснил возможным соучастием премьера в дерибане земли.

"Почему Гройсман в позе страуса, по большому счету, понятно. Я не первооткрыватель темы о том, что вся система Госгеокадастров Украины работает под ним. Его "смотрящий" в этой теме – и.о. министра АПК Максим Мартынюк – давний партнер Гройсмана с Винницы – контролирует сами денежные схемы по земле и строительству. "Смотрящих" по областям расставляет тоже он. Подробнее об этом уже писал "Цензор":

Поэтому сейчас ребята на вилке: уволить Залогу – значит, показать всем другим главам областных Госгеокадастров, выполняющих "заказ" – что они уязвимы и могут в любой момент сесть в тюрьму, не уволить – признать, что содержание собственного кармана куда важнее мысли и прав людей. Подобная ситуация была в 2013-2014 годах, когда Янукович вовремя не уволил Захарченко. Чем все закончилось – мы прекрасно помним", – написал С. Быков.

Напомним, депутаты, фермеры и ветераны АТО требуют от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить главу Управления Госгеокадастра в Черкасской области Ольгу Залогу, которая, по их мнению, замешана в коррупционных схемах при распределении земли.

Теги: Новости Украины Коррупция Новости Черкасс Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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