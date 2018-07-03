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Дерибан землі в Черкасах засвітив "смотрящих" в Держгеокадастрі

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Ольга Залога
Ольга Залога / youtube.com

Ситуація в Черкасах, де фермери і ветерани АТО вийшли на масовий протест проти керівництва місцевого Держгеокадастру примітна не тим, що проти дерибану землі піднялася вся область, а тим, що їм у відповідь мовчить вище керівництво країни.

Зокрема, в.о. глави Держгеокадастру України Колотілін і прем'єр Гройсман. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Сергій Биков.

"За весь цей час жодного коментаря, заяви або обіцянки вирішити конфлікт між людьми і чиновниками місцевого Держгеокадастру. Черкаська облрада вже двічі зверталась до прем'єра з проханням звільнити керівника відомства Залогу, але у відповідь – тиша", – зазначив він.

"Позу страуса" Гройсмана політолог пояснив можливою співучастю прем'єра в дерибані землі.

"Чому Гройсман в позі страуса, за великим рахунком, зрозуміло. Я не першовідкривач теми про те, що вся система Держгеокадастрів України працює під ним. Його "смотрящий" в цій темі – в.о. міністра АПК Максим Мартинюк – давній партнер Гройсмана з Вінниці – контролює самі грошові схеми по землі і будівництву. "Смотрящих" по областях розставляє теж він. Детальніше про це вже писав "Цензор": 

Тому зараз хлопці на вилці: звільнити Залогу – значить, показати всім іншим главам обласних Держгеокадастрів, що виконують "замовлення" – що вони уразливі, і можуть в будь-який момент сісти в тюрму, не звільнити – визнати, що зміст власної кишені куди важливіше думки і прав людей. Подібна ситуація була в 2013-2014 роках, коли Янукович вчасно не звільнив Захарченка. Чим все закінчилося – ми прекрасно пам'ятаємо", – написав С.Биков.

Нагадаємо, депутати, фермери і ветерани АТО вимагають від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити главу Управління Держгеокадастру в Черкаській області Ольгу Залогу, яка, на їхнє переконання, замішана в корупційних схемах при розподілі землі.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Корупція Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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