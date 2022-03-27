Русский теперь ассоциируется у украинцев только с ужасающими преступлениями, которые враги совершали на нашей земле. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Россия сама проводит дерусификацию украинцев

Президент отметил, что украинцы свободно говорили по-русски, ведь в нашей стране никогда не было языковой проблемы.

А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка, ведь русский будет ассоциироваться именно с вами, только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что захватчики депортируют украинцев, травят учителей и заставляют их повторять все за российскими пропагандистами. Кроме того, они захватывают в плен украинских мэров и активистов.

"Это вы расставляете на оккупированных территориях бигборды с призывами не бояться говорить на русском языке. "Не бойтесь говорить"! Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью обыденной жизни, как и украинский, на Востоке нашего государства, там вы сегодня превращаете мирные города в руины", – отметил президент.

Зеленский подытожил, что Россия и ее оккупанты сами делают все, чтобы на территории Украины произошла дерусификация.

"В течение одного поколения и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – заявил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: