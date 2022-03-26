Російська тепер асоціюється в українців лише із жахливими злочинами, які вороги чинили на нашій землі. Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

До теми Україна хоче жити заради своїх мрій, а не чужих хворих фантазій, – нове звернення Зеленського

Росія сама проводить дерусифікацію українців

Президент зауважив, що українці вільно говорили російською мовою, адже в нашій країні ніколи не було мовної проблеми.

А ось тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, аби наші люди самі відходили від російської мови, адже російська асоціюватиметься саме з вами, лише з вами. З цими вибухами та вбивствами. З вашими злочинами,

– заявив Зеленський.

Він додав, що загарбники депортують українців, труять вчителів та змушують їх повторювати усе за російськими пропагандистами. Окрім цього, вони захоплюють в полон українських мерів та активістів.

"Це ви розставляєте на окупованих територіях бігборди із закликами не боятися говорити російською мовою. "Не бійтеся говорити"! Просто подумайте, що це означає. Там, де російська завжди була частиною буденного життя, як і українська, на Сході нашої держави, там ви сьогодні перетворюєте мирні міста в руїни", – зазначив президент.

Зеленський підсумував, що Росія та її окупанти самі роблять усе, щоб на території України відбулася дерусифікація.

"Протягом одного покоління і назавжди. Це ще один прояв вашої самовбивчої політики", – заявив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: