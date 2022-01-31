Речь идет о Кирибати, Самоа, Палау и Соломоновых островах. Они были одними из последних мест на планете, не страдавших пандемией.

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Держались два года: COVID-19 добрался к едва ли не последним незараженным местам на планете

На территории островных государств, расположенных в акватории Тихого океана, долгое время удавалось избегать вспышек коронавируса. Речь идет о Кирибати, Самоа, Палау и Соломоновых островах.

Двухлетней стабильности и спокойствию они обязаны своей удаленности, а так же и строгому пограничному контролю. К сожалению, уже и там зафиксировали вспышки болезни – в течение прошедших трех недель.

Вот, например, как это произошло на Кирибати

Архипелаг полностью закрыл границы в начале пандемии. Но в январе 2022 года власти разрешили въехать своим 54 гражданам (большинство – это миссионеры "Церкви Иисуса Христа Святых последних дней"), которые выехали из Кирибати еще до коронавирусной эпохи.

Каждый трижды проверялся на коронавирус – даже не на своей территории, а на соседнем Фиджи.

Каждый был вакцинирован и каждый прошел карантин .

Однако и всего этого оказалось мало.

В итоге у более половины этих людей обнаружили COVID-19. Через несколько дней больных уже было за четверть тысячи. Пришлось властям жалеть о своем решении и объявлять чрезвычайное положение , локдаун и комендантский час.

Обратите внимание: как отметили британские журналисты, системы здравоохранения в странах Океании сравнительно хрупки. Поэтому у местных есть сомнения и страхи, что с инфекцией удастся справиться.

Для понимания, где расположены острова Кирибати – смотрите карту

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