Речь идет о Кирибати, Самоа, Палау и Соломоновых островах. Они были одними из последних мест на планете, не страдавших пандемией.
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На территории островных государств, расположенных в акватории Тихого океана, долгое время удавалось избегать вспышек коронавируса. Речь идет о Кирибати, Самоа, Палау и Соломоновых островах.
Двухлетней стабильности и спокойствию они обязаны своей удаленности, а так же и строгому пограничному контролю. К сожалению, уже и там зафиксировали вспышки болезни – в течение прошедших трех недель.
Вот, например, как это произошло на Кирибати
Архипелаг полностью закрыл границы в начале пандемии. Но в январе 2022 года власти разрешили въехать своим 54 гражданам (большинство – это миссионеры "Церкви Иисуса Христа Святых последних дней"), которые выехали из Кирибати еще до коронавирусной эпохи.
- Каждый трижды проверялся на коронавирус – даже не на своей территории, а на соседнем Фиджи.
- Каждый был вакцинирован и каждый прошел карантин.
Однако и всего этого оказалось мало.
В итоге у более половины этих людей обнаружили COVID-19. Через несколько дней больных уже было за четверть тысячи. Пришлось властям жалеть о своем решении и объявлять чрезвычайное положение, локдаун и комендантский час.
Для понимания, где расположены острова Кирибати – смотрите карту
Самое интересное из последних новостей о коронавирусных событиях:
- Греция продлевает ограничения на въезд для иностранных туристов.
- Камбоджа запустила кампанию по возрождению туризма.
- А вот в России уже десятый день фиксируют рекорды заболеваемости.
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