Мовиться про Кірібаті, Самоа, Палау та Соломонові острови. Вони були одними з останніх місць на планеті, які не страждали від пандемії.
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Трималися два роки: COVID-19 дістався чи не останніх незаражених місць на планеті
На території острівних держав, розташованих в акваторії Тихого океану, тривалий час вдавалося уникати спалахів коронавірусу. Мовиться про Кірібаті, Самоа, Палау та Соломонові острови.
Вони завдячують дворічній стабільності й спокою своїй віддаленості, а так само й суворому прикордонному контролю. На жаль, вже й там зафіксували спалахи хвороби – впродовж минулих трьох тижнів.
От, до прикладу, як це сталося на Кірібаті
Архіпелаг повністю закрив кордони на початку пандемії. Але у січні 2022 влада дозволила в'їхати своїм 54 громадянам (більшість – це місіонери "Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів"), які виїхали з Кірібаті ще до коронавірусної епохи.
- Кожного тричі перевіряли на коронавірус – навіть не на своїй території, а на сусідньому Фіджі.
- Кожен був вакцинованим і кожен пройшов карантин.
Однак і всього цього виявилося замало.
У підсумку у понад половини цих людей виявили COVID-19. Через кілька днів хворих вже було за чверть тисячі. Довелося владі шкодувати про своє рішення та оголошувати надзвичайний стан, локдаун і комендантську годину.
Для розуміння, де розташовані острови Кірібаті – дивіться карту
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- Греція продовжує обмеження на в'їзд для іноземних туристів.
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