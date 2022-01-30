COVID-захворюваність в Росії продовжує зростати
За даними оперативного штабу РФ, лише 24 030 випадків захворювання зафіксували в Москві. Починаючи з 21 січня, у Росії щодня реєструють рекордну кількість нових заражень.
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Попередній рекорд у Росії було встановлено напередодні – тоді в країні виявили 113 122 випадки за добу, сьогодні – 121 228.
Минулої доби в Росії померло 617 хворих. Ще 28 944 людей, за офіційними даними, одужали.
Кількість жертв
Всього в країні за час пандемії офіційно зареєстровано понад 11 мільйонів випадків захворювання, понад 330 тисяч померлих. Водночас 10 мільйонів людей видужали від коронавірусу.
Нагадаємо, що в Росії повільні темпи вакцинації проти коронавірусу, причина – недовіра до вакцин, адже щеплення у РФ проводять лише вітчизняними препаратами, зокрема "Супутник V", "ЕпіВакКорона".
Російське МОЗ заявило, що не може опублікувати дані клінічних випробувань вакцин проти коронавірусу без згоди розробника, начебто ця інформація є комерційною таємницею.
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