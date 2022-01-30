COVID-заболеваемость в России продолжает расти
По данным оперативного штаба РФ, только 24 030 случаев заболевания зафиксировали в Москве. Начиная с 21 января в России ежедневно регистрируют рекордное количество новых заражений.
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Предыдущий рекорд в России был установлен накануне – тогда в стране было обнаружено 113 122 случая в сутки, сегодня – 121 228.
За прошедшие сутки в России умерло 617 больных. Еще 28 944 человека, по официальным данным, поправились.
Количество жертв
Всего в стране за время пандемии официально зарегистрировано более 11 миллионов случаев заболевания, более 330 тысяч умерших. В то же время 10 миллионов человек поправились от коронавируса.
Напомним, что в России медленные темпы вакцинации против коронавируса, причина – недоверие к вакцинам, ведь прививки в РФ проводят только отечественными препаратами, в частности "Спутник V", "ЭпиВакКорона".
Российский Минздрав заявил, что не может опубликовать данные клинических испытаний вакцин против коронавируса без согласия разработчика, будто эта информация является коммерческой тайной.
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