Новина реально приголомшлива. Однак що з цією інформацією "не так"? Чому я цій новині радше вірю, аніж ні – читайте далі у блозі.

До теми Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ

Джерело інформації

Так от, "не так" із цією новиною джерело її походження, адже її розповсюджує британське видання The Sun, яке є відверто жовтою пресою. Оскільки я є прихильником критичного мислення, то вірити новинам такого походження я б нікому не радив, бо з тієї жовтої преси цілком можна новину і вигадати заради більших тиражів.

З іншого боку, це ж все-таки британські ЗМІ, тому навряд чи вони опустяться аж до відвертої вигадки. Тим паче, що цій новині ми маємо опосередковане офіційне підтвердження вже від британського уряду – того уряду, який неодноразово повідомляв про спроби російських хакерів зламати сервери фармацевтичних компаній, тих, які і розробляють вакцини проти COVID-19.

Тож цілком можу припустити, що описані виданням The Sun російські шпигуни, які вкрали формули коронавірусної вакцини, то це не агенти-007 Вони навіть не Пєтрови та Баширови. Це ті комп'ютерні хакери, які працюють на ФСБ. Вони за завданням Кремля займаються промисловим шпигунством.

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Це те шпигунство, традиції якого Росії дісталося в спадок від Радянського Союзу. Воно, у класичному розумінні цього слова, не є все ж таки шпигунством, а банальним копіюванням західних зразків. Звісно, з ігнорування патентного законодавства і виплат роялті.

Радянська традиція

Про що мовиться? Про те, що в Радянському Союзі фактично не було жодних своїх винахідників. Всі ті численні науково-дослідні інститути, які працювали в СРСР, вони всі займалися одним і тим самим – по гвинтиках розбирали зразки західної техніки, які їм радянські дипломати привозили із закордонних відряджень.

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Радянські науковці те все розбирали, перемальовували і потім намагалися відтворити з радянських запчастин. Маю яскравий приклад. У дитинстві я роками мріяв про електронну гру "Ну погоди", яка коштувала 25 радянських карбованців. Вже дорослим я дізнався, що це піратська копія гри від японської корпорації Nintendo.

В СРСР офіційно випускали піратські копії закордонної техніки, але радянські люди того не знали і знати не могли…

І таких от піратських копій в СРСР була просто неймовірна кількість: і телевізори, і магнітофони, і решта техніки – абсолютно все копіювалося!

І не тільки конкретні зразки західної електроніки. Намагалися копіювати і технології, і навіть культуру. Крали ідеї сценаріїв до художніх фільмів та композиції пісень. Крали цілі книжки, трохи їх переписуючи. Зокрема, персонажів переназивали на російський лад.

Сумнівів у новині немає

Знаючи усе це, сумнівів у правдивості новини про крадіжку формули немає. Росія нині вкрала формулу AstraZeneca, щоби на її основі випустити свою, але гіршу копію. Ба більше, якщо відсторонено себе запитати, як так сталося, що росіянам першим вдалося вакцину від COVID-19...

В Росії загалом є 2 головних винахідники:

перший – Менделєєв , талант якого проявився у розведенні спирту водою в пропорції 1 до 1,5;

, талант якого проявився у розведенні спирту водою в пропорції 1 до 1,5; другий – це Калашніков, талант якого проявився в тому, що на нього записали розроблений полоненими німцями автомат.

Якщо все це пам'ятати, то навіть і варіантів немає інших, як так сталося, що росіяни першими винайшли антикоронавірусну вакцину.

Звісно, нічого вони не винаходили, а вкрали сирий, не доведений до розуму, технічний зразок AstraZeneca. Вони його скопіювали і без жодних тестів запустили у виробництво. Саме тому, до речі, той "Супутник V" росіян і не рятує.

До речі. У Росії новий рекорд – 29,5 тисяч нових хворих за день і 950 померлих.

Утім, не варто нам особливо з тих росіян тішитися, що вони вкраденою і недоробленою вакциною своїх колють, бо і в нас в Україні ситуація із кричущими випадками відвертого "дєбілізма" також нічим не краща.

Куплені сертифікати в Україні

В нас бізнес із торгівлі сертифікатами вакцинації набирає обертів, ще й демпінгувати почали. Тепер от за 3,5 тисячі гривень той сертифікат собі купити дуже легко. Навіть з дивану вставати не треба – перекинув посереднику гроші на картку, а продажний лікар твої дані у базу МОЗ вносить зі свого комп'ютера.

Єдине, що я зрозуміти реально не можу – хіба ті 3,5 тисячі гривень такі вже невеликі гроші, що українці ладні їх шахраям віддавати, хоча могли б ті гроші зекономити?

Вони могли б двічі безкоштовно вакцинувавшись і такий самий, тільки справжній сертифікат собі отримати.

І де логіка в тому, що людина боїться вакцини? Людина не боїться COVID-19, від якого померло майже 58 тисяч українців, серед яких в кожного з нас вже є знайомі. Натомість людина боїться померти від вакцини – тієї, яку вкололи вже мільярдам і нічого з тими мільярдами поганого не сталося.

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Як можна не боятися реальної смерті від коронавірусу, водночас боятися міфічної шкоди від вакцини?

Як можна віддавати ділкам гроші, знаючи, що вже завтра по тих самих телефонах поліція влаштує контрольний закуп, викриє продажного лікаря і анулює в базі даних усі внесені ним записи. Прибере усі прізвища і ті скомпроментовані сертифікати просто зникнуть. От де логіка про таке не подумати? Я не знаю…