Героический Мариуполь сдерживает крупные силы противника, которые были бы переброшены на другие участки фронта. Алексей Арестович отметил, что сейчас задача города – держаться.

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Чем дольше защитники Мариуполя будут держать оборону, тем больше шансов, что украинская власть и международное сообщество смогут спасти мирных жителей. И, конечно, изменить ситуацию на фронте.

Арестович предположил, сможет ли Мариуполь удержать оборону

Однако главная проблема Мариуполя – не военная. Наши защитники ликвидировали там уже 6 старших командиров Росармии, и благодаря своему профессионализму они могут обороняться еще долго. Помогло мариупольцам и уничтожение вражеского корабля в Бердянске, через порт которого Россия "поставляла" свои войска под Мариуполь.

Я очень хорошо знаю Мариуполь. Это огромный город, и взять его очень и очень непросто,

– подчеркнул Арестович.

Теперь самое важное – вывести из города гражданское население. Тогда Мариуполь сможет держаться еще долго.

Держаться там можно еще месяцами. А учитывая то, что у двух армий совпадают калибры оружия, то в ближнем бою можно забирать боеприпасы для стрелкового оружия, гранатометов, которых хватит надолго. Да и "большая земля" помогает,

– добавил советник главы ОП.

Именно из-за преступлений оккупантов против гражданского населения Мариуполь подвергся таким значительным разрушениям. Россия уже начала принудительно вывозить жителей города на свою территорию.

"Мужчин отбирают, фильтруют и пытаются поставить в российскую армию, а женщины с детьми оказываются в разных Саратовах и Омсках с очень жесткими условиями и едва ли не принудительным трудом", – добавил Арестович.

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