Соответствующие снимки опубликовала компания по космическим технологиям Maxar. На них видно, как вражеская техника расположилась возле домов, тотальное разрушение города и очереди людей к "Метро".
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Новые спутниковые снимки Мариуполя
На кадрах видны целые кварталы в центре Мариуполя, которые полностью уничтожены. Кроме того, спутниковые снимки подтверждают, что в городе и его окрестностях произошли десятки взрывов.
Такого уровня разрушений раньше не было в осажденном украинском городе,
– говорится в сообщении.
В связи с тем, что в Мариуполе коммуникации отсутствуют, изображение Maxar является первым визуальным обновлением за последние несколько дней.
Драматический театр в руинах после бомбежки / Фото Maxar Technologies
В Восточном Мариуполе уничтожен каждый дом вокруг двух отдельных жилых комплексов / Фото Maxar Technologies
На сенсорных спутниковых снимках также видны те, кто уцелел. В частности, возле супермаркета "Метро" на западе Мариуполя сотни людей собрались в очереди, ожидая, чтобы войти в здание, которое тоже подверглось обстрелу.
Сотни людей собираются в очереди возле супермаркета "Метро" на Западе Мариуполя / Фото Maxar Technologies
По словам мэра Мариуполя, по состоянию на 28 марта в городе осталось около 160 тысяч человек.
Также Maxar показал, как на северо-востоке от города российские военные припарковали технику возле жилых домов.
Возле домов к северо-востоку от Мариуполя припаркована российская военная техника / Фото Maxar Technologies