Зверніть увагу Злочин проти людства на очах у всієї планети, – Зеленський розповів данцям про Маріуполь

Нові супутникові знімки Маріуполя

На кадрах видно цілі квартали в центрі Маріуполя, які повністю знищені. Крім того, супутникові знімки підтверджують, що в місті та його околицях відбулися десятки вибухів.

Такого рівня руйнувань раніше не було в обложеному українському місті,

– йдеться у повідомленні.

У зв'язку з тим, що у Маріуполі комунікації відсутні, зображення Maxar є першим візуальним оновленням за останні декілька днів.



Драматичний театр у руїнах після бомбардування / Фото Maxar Technologies



У східному Маріуполі знищено кожен будинок навколо двох окремих житлових комплексів / Фото Maxar Technologies

На сенсорних супутникових знімках також видно тих, хто вцілів. Зокрема, біля супермаркету "Метро" на заході Маріуполя сотні людей зібралися в черги, чекаючи, щоб увійти до будівлі, яка теж зазнала обстрілів.



Сотні людей збираються в черзі біля супермаркету "Метро" на заході Маріуполя / Фото Maxar Technologies

За словами мера Маріуполя, станом на 28 березня у місті залишилося близько 160 тисяч людей.

Також Maxar показав, як на північному сході від міста російські військові припаркували техніку біля житлових будинків.



Біля будинків на північний схід від Маріуполя припаркована російська військова техніка / Фото Maxar Technologies

До теми – як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео