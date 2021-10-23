Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. Он напомнил, что в Украине есть закон, предусматривающий уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической пропаганды.

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Стерненко подчеркнул, что советские фильмы транслируют на государственном телеканале.

Это не российское телевидение. Это на государственном телеканале "Дом" постоянно транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма, Ленина и Сталина,

– написал активист.

Какое наказание грозит телеканалу

В Украине изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов наказывается:

ограничением свободы на срок до 5 лет,

лишением свободы на тот же срок,

с конфискацией имущества или без таковой.

Телеканал "Дом" регулярно транслирует советские фильмы: смотрите видео

Что известно о телеканале "Дом"? Начал свое вещание год назад: 1 марта 2020 года на базе государственного телеканала UATV. Его цель – возвращение жителей оккупированных территорий к политической, культурной и общественной жизни Украины. Канал транслируется в цифровом и аналоговом вещании на временно оккупированных территориях Донбасса. Шеф-редактор канала Алексей Мацука. Источник: Википедия

Это уже не первый зашквар "Дома"