- Про це повідомив активіст Сергій Стерненко. Він нагадав, що в Україні є закон, який передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення та поширення комуністичної пропаганди.
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Стерненко підкреслив, що радянські фільми транслюють на державному телеканалі.
Це не російське телебачення. Це на державному телеканалі "Дом" постійно транслюють радянські фільми з пропагандою комунізму та Леніна і Сталіна,
– написав активіст.
Яке покарання загрожує телеканалу
В Україні виготовлення та поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів карається:
- обмеженням волі на строк до 5 років,
- позбавленням волі на той самий строк,
- з конфіскацією майна або без такої.
Телеканал "Дом" регулярно транслює радянські фільми: дивіться відео
Що відомо про телеканал "Дом"?Розпочав своє мовлення рік тому: 1 березня 2020 року на базі державного телеканалу UATV. Його мета – повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського життя України. Канал транслюється у цифровому та аналоговому мовленні на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Шеф-редактор каналу Олексій Мацука.
Джерело: Вікіпедія
Це вже не перший зашквар "Дому"
- У липні на телеканалі "Дом" опублікували карту Росії з окупованим Кримом. Пізніше відео, де була карта, вже прибрали з публічного доступу.
- На телеканалі додали, що "в одному з випусків раптово з'являється зображення півострова і потім так само раптово зникає", а сам випуск був вилучений з ефіру каналу.