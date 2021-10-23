Про це повідомив активіст Сергій Стерненко. Він нагадав, що в Україні є закон, який передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення та поширення комуністичної пропаганди.

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Стерненко підкреслив, що радянські фільми транслюють на державному телеканалі.

Це не російське телебачення. Це на державному телеканалі "Дом" постійно транслюють радянські фільми з пропагандою комунізму та Леніна і Сталіна,

– написав активіст.

Яке покарання загрожує телеканалу

В Україні виготовлення та поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів карається:

обмеженням волі на строк до 5 років,

позбавленням волі на той самий строк,

з конфіскацією майна або без такої.

Телеканал "Дом" регулярно транслює радянські фільми: дивіться відео

Що відомо про телеканал "Дом"? Розпочав своє мовлення рік тому: 1 березня 2020 року на базі державного телеканалу UATV. Його мета – повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського життя України. Канал транслюється у цифровому та аналоговому мовленні на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Шеф-редактор каналу Олексій Мацука.



Джерело: Розпочав своє мовлення рік тому: 1 березня 2020 року на базі державного телеканалу UATV. Його мета – повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського життя України. Канал транслюється у цифровому та аналоговому мовленні на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Шеф-редактор каналу Олексій Мацука.Джерело: Вікіпедія

Це вже не перший зашквар "Дому"