Сейчас в городах Украины эвакуация продолжается. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, информирует 24 канал.

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В других регионах, к счастью, пока без подобных инцидентов. Но пока мы ждем результатов. В Ирпене все происходит нормально. Пока не до конца понимаем, что в Буче и Ворзеле. В Сумах эвакуация вроде бы сейчас продолжается,

– рассказал Денисенко.

Он добавил, что сейчас каждую минуту меняется информация: "Поэтому мы просто держим кулаки, чтобы, не дай Бог, случилось такое, как в Демидове".

Заметим, в Демидове Киевской области российские захватчики открыли огонь по гражданским и правоохранителям, которые помогали проводить эвакуацию. В результате циничного нарушения обещания погиб один полицейский, еще один работник МВД и местный житель получили травмы.

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