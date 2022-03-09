Наразі в містах України евакуація триває. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує 24 канал.

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В інших регіонах, на щастя, поки що без подібних інцидентів. Але наразі ми чекаємо результатів. В Ірпені все відбувається нормально. Наразі не до кінця розуміємо, що у Бучі та Ворзелі. У Сумах евакуація ніби зараз триває,

– розповів Денисенко.

Він додав, що зараз кожну хвилину міняється інформація: "Тому ми просто тримаємо кулаки, щоб, не дай Боже, трапилося таке, як у Демидові".

Зауважимо, у Демидові Київської області російські загарбники відкрили вогонь по цивільних та правоохоронцях, які допомагали проводити евакуацію. Внаслідок цинічного порушення обіцянки загинув один поліцейський, ще один працівник МВС та місцевий мешканець зазнали травм.

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