Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала. "Мы уже ее выигрываем", – подчеркнул режиссер.
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Нам нужно держаться дальше до победного конца российской империи, потому что она просто разобьется о нашу мощь, достоинство, свободу и стремление быть свободными,
– сказал Сенцов.
Кстати, Олег Сенцов сейчас служит в Силах территориальной обороны Киева. Среди известных людей, защищающих наше государство, также актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, блоггер и активист Сергей Стерненко и другие.
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