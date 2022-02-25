Президент и премьер-министр – это не Грузия. Их место должен занять человек, который понимает насколько важной для грузин является свободная Украина, рассказал один из митингующих Давити.

Кстати Грузия не будет накладывать санкции на Россию, – премьер Гарибашвили

На улицы вышли десятки тысяч грузин

По разным оценкам, в Тбилиси собралось около 30 тысяч человек. Они начали выходить, когда премьер заявил, что власть не будет поддерживать Украину. Обещают, если ничего не изменится, будут протестовать до конца, пока власть не уйдет.

Смотрите видео с протестов:

Митингующие несут украинские и грузинские флаги. Не забыли также о традиционной песне:

Братья-украинцы, мы вас любим, переживаем. Держитесь! Пусть вам Бог даст силы. чтобы вы выстояли и выиграли у этих москалей,

– говорит Давити.

Кстати, 24 канал поделился с демонстрантами номерами счетов Вооруженных сил Украины, которые специально открыл Нацбанк. Их будут распространять через организаторов акций.

Тысячи людей в Тбилиси: