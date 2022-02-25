Президент і прем'єр-міністр – це не Грузія. Їх місце має зайняти людина, яка розуміє наскільки важливою для грузинів є вільна Україна, розповів один з мітингувальників Давіті.

До речі Грузія не накладатиме санкції на Росію, – прем'єр Гарібашвілі

На вулиці вийшли десятки тисяч грузин

За різними оцінками, в Тбілісі зібралося близько 30 тисяч людей. Вони почали виходити, коли прем'єр заявив, що влада не підтримуватиме Україну. Обіцяють, якщо нічого не зміниться, будуть протестувати до кінця, поки влада не піде.

Дивіться відео з протестів:

Мітингувальники несуть українські та грузинські прапори. Не забули також про традиційну пісню:

Браття-українці, ми вас любимо, переживаємо. Тримайтесь! Хай вам Бог дасть сили. щоб ви вистояли та виграли у цих москалів,

– каже Давіті.

До речі, 24 канал поділився з демонстрантами номерами рахунків Збройних сил України, які спеціально відкрив Нацбанк. Їх поширюватимуть через організаторів акцій.

Тисячі людей у Тбілісі: