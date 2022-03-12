Стоит прочитать Над городом и дальше развевается наш флаг, – Жадан о ситуации в Харькове
Дополняем новость...
Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:
Началась третья неделя героической борьбы украинцев против российских захватчиков. Враги несут сокрушительные потери, поэтому их непременно ждет позорное поражение.
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Стоит прочитать Над городом и дальше развевается наш флаг, – Жадан о ситуации в Харькове
Дополняем новость...
Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:
Оперативная информация спасает жизнь.Читайте наш телеграм,там мы сейчас самые быстрые.