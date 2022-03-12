Варто прочитати Над містом далі майорить наш прапор, – Жадан про ситуацію в Харкові
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Дивіться звернення Дмитра Кулеби:
Розпочався третій тиждень героїчної боротьби українців проти російських загарбників. Вороги зазнають нищівних втрат, тож на них неодмінно чекає ганебна поразка.
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Варто прочитати Над містом далі майорить наш прапор, – Жадан про ситуацію в Харкові
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Дивіться звернення Дмитра Кулеби:
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