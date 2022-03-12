Зірковий український письменник Сергій Жадан, який мешкає у Харкові, розповів про ситуацію в місті. Натхненний допис письменника свідчить про те, що Харків тримається та не збирається здаватися.

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"Над містом далі майорить наш прапор"

Як написав Жадан, зранку у місто прийшло сонце, відчувається поступовий прихід весни. Комунальники намагаються розібрати завали та прибрати, також у місті дуже багато волонтерів.

Втім, з настанням темноти життя потроху затихає, адже вночі ворог знову може завдавати удару.

Сонце поступово викочується за місто. Тіні довшають. Наближається вечір. Стає тривожніше. Над містом далі майорить наш прапор,

– написав Жадан.

Читайте повний допис Сергія Жадана:

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