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      Дерзкое хищение государственных земель: какие схемы использовали и при чем здесь СБУ

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      Хищение государственных земель работниками НААН Украины и СБУ
      Хищение государственных земель работниками НААН Украины и СБУ / minagro.gov.ua/

      Руководство аграрной академии запустило механизм отчуждения ценных земель самим себе и известным людям. Среди таких счастливых оказались родственники работников Национальной академии аграрных наук Украины и представители Службы безопасности Украины.

      Простейшая схема получения земельного участка – это решение Национальной академии аграрных наук Украины. Такое мнение в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" выразила журналистка-расследовательница Татьяна Мартынюк.

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      Журналистка сообщила, что участки отдавались на приватизацию в пользу работников академии и почему-то СБУ. Пожалуй, такую избирательность можно объяснить тем, что пытались задобрить службу и отбить желание расследовать махинации.

      По другой схеме на сессиях сельских советов Чабанов и Гатного земли академии бесцеремонно вводились в границы населенных пунктов. Это давало право распоряжаться ими не на государственной основе, а в частной собственности. Академия пыталась отвоевывать эти участки в судах, но то юристы были слабыми, умышленно иски подавались со слабой юридической позицией, но дела легко проигрывались и земли терялись,
      – рассказала Татьяна Мартынюк.

      Расследовательница напомнила, что проект "Схемы" в 2019 году выяснил, что вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Ануш Балян владеет десятью сотками в поселке Гатное Киевской области, которые также принадлежали аграрной академии.

      Ануш Балян

      Ануш Балян – вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины

      "Брат Балян владеет фирмой, которая скупала такие же участки у людей, которым их предоставляла академия. Об этих дерзких кражах известно более трех лет, однако только в 2019 году САП наконец объявила подозрение семи фигурантам", – утверждала Мартынюк.

      Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 26 марта 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Коррупция Новости политики Расследования Рынок земли СБУ
      Источник: 24 канал
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