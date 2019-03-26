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      Зухвале розкрадання державних земель: які схеми використовували й до чого тут СБУ

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      Розкрадання державних земель працівниками НААН України та СБУ
      Розкрадання державних земель працівниками НААН України та СБУ / minagro.gov.ua/

      Керівництво аграрної академії запустило механізм відчуження коштовних земель самим собі та відомим людям. Серед таких щасливих опинилися родичі працівників Національної академії аграрних наук України та представники Служби безпеки України.

      Найпростіша схема отримання земельної ділянки – це рішення Національної академії аграрних наук України. Таку думку в своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" висловила журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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      Журналістка повідомила, що ділянки віддавалися на приватизацію на користь працівників академії та чомусь СБУ. Мабуть, таку вибірковість можна пояснити тим, що намагалися задобрити службу та відбити бажання розслідувати махінації. 

      За іншою схемою на сесіях сільських рад Чабанів та Гатного землі академії безцеремонно вводились у межі населених пунктів. Це давало право розпоряджатися ними не на державній основі, а у приватній власності. Академія намагалася відвойовувати ці ділянки у судах, але чи то юристи були слабкими, чи навмисне позови подавалися зі слабкою юридичною позицією, але справи легко програвалися і землі втрачалися, 
      – розповіла Тетяна Мартинюк.

      Розслідувачка нагадала, що проект "Схеми" у 2019 році з'ясував, що віце-президент Національної академії аграрних наук України Ануш Балян володіє десятьма сотками у селищі Гатне на Київщині, які також належали аграрній академії.

      Ануш Балян
      Ануш Балян – віце-президент Національної академії аграрних наук України

      "Брат Балян володіє фірмою, яка скуповувала такі ж ділянки у людей, яким їх надавала академія. Про ці зухвалі крадіжки відомо понад три роки, проте тільки у 2019 році САП нарешті оголосила підозру сімом фігурантам," – стверджувала Мартинюк.

      Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 26 березня 2019:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Розслідування Ринок землі Корупція СБУ
      Джерело: 24 канал
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