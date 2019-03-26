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      Зухвалі схеми в Академії аграрних наук: хто і як привласнив собі державні землі

      ЦРУ. За кадром 119 Читать новость на русском

      Ціни на землю у 30-кілометровій зоні до Києва стартують від двох тисяч доларів за сто квадратних метри. А декому ця територія дістається задарма, використовуючи незаконні методи. Аграрна наука в Україні збагачує не націю і не державу, а ненажерливих схемщиків.

      Ще у 2017 році НАБУ вело провадження щодо незаконного виведення із державного фонду приблизно сотню гектарів земель. Тоді керівництво Академії аграрних наук передавало у приватні руки землі, не погоджуючи їх з Кабінетом Міністрів України.

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      Здається, що погодження передачі земель з Кабміном – це формальність, адже власником є Національна академія аграрних наук України. Землі академії мають статус "особливо цінної землі", яку не можна роздавати чи переводити під житлову забудову, бо це заборонено законом.

      Керівництво аграрної академії запустило механізм відчуження коштовних земель самим собі та відомим людям. Серед таких щасливих опинилися донька і зять самого очільника НААН України Ярослава Гадзала.

      Ярослав Гадзвло
      Ярослав Гадзало – президент Національної академії аграрних наук України

      Вони отримали ділянку, яка була у підпорядкуванні науково-дослідного господарства "Чабани". Під час обшуків у Гадзала знайшли документи на отримання землі для людей, які й гадки не мали, що стали землевласниками.

      Схеми аграрної академії

      Найпростіша схема – рішеннями Національної академії аграрних наук України. Ділянки віддавалися на приватизацію на користь працівників академії та чомусь СБУ. Мабуть, таку вибірковість можна пояснити тим, що намагалися задобрити службу та відбити бажання розслідувати махінації.

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      За іншою схемою на сесіях сільських рад Чабанів та Гатного землі академії безцеремонно вводились у межі населених пунктів. Це давало право розпоряджатися ними не на державній основі, а у приватній власності. Академія намагалася відвойовувати ці ділянки у судах, але чи то юристи були слабкими, чи навмисне позови подавалися зі слабкою юридичною позицією, але справи легко програвалися і землі втрачалися.

      Проект "Схеми" у 2019 році з'ясував, що віце-президент Національної академії аграрних наук України Ануш Балян володіє десятьма сотками у селищі Гатне на Київщині, які також належали аграрній академії.

      Ануш Балян
      Ануш Балян – віце-президент Національної академії аграрних наук України 

      Брат Балян володіє фірмою, яка скуповувала такі ж ділянки у людей, яким їх надавала академія. Про ці зухвалі крадіжки відомо понад три роки, проте тільки у 2019 році САП нарешті оголосила підозру сімом фігурантам.

      Кого підозрюють у справі про привласнення земель Національної аграрної академії

      Антикорупційна прокуратура у своїх повідомленнях ніколи не називали прізвищ, тому потрібно зіставляти їх самостійно. Вичитавши уважно списки, можна зробити висновки, що це:

      1. Екс-президент Національної академії аграрних наук України – Василь Петриченко. Чинного ж очільника НААН Ярослава Гадзала ця участь поки обійшла.
      2. Віце-президент НААН України – Ануш Балаян.
      3. Директор Інституту землеробства НААН України – Віктор Камінський.
      4. Екс-начальник управління державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства у Київській області.
      5. Співробітник Служби безпеки України, а хто саме – наразі невідомо.

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      НАБУ вело це провадження ще у 2017 році, проте арешт наклали лише зараз. Усі фігуранти прекрасно про це знали, але ніщо їм не заважало перепродавати ці ділянки. Наразі у них вже можуть бути цілком законні набувачі. І як бути їм, якщо на їхню власність накладений арешт?

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України ЦРУ. За кадром НАБУ САП Розслідування Відеоблоги Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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