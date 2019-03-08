Керівники Академії аграрних наук зухвало розграбовують державну землю: резонансне розслідування

Землі Національної академії аграрних наук займають площу, яка за розміром уп’ятеро більша за Київ. А оскільки академія – це дослідно-наукова бюджетна установа, то й землі, якими вона розпоряджається, – державні. "Схеми" виявили, що подекуди ця земля опиняється у приватних руках, а найбільш ласі ділянки переходять у власність самих керівників цієї Академії та членів їхніх родин.

Що приховує Національна академія аграрних наук

Продаж земель сільськогосподарського призначення – тема, на якій нерідко спекулюють українські політики. І вони часто сходяться на думці, що відкривати ринок землі поки не варто. Коли вони говорять про продаж землі, традиційно згадують про інтереси селян. Але не згадують про ту землю, що перебуває у користуванні Національної академії аграрних наук – а це один із найбільших у країні обсягів.

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Як виявило дослідження "Схем", використання цієї землі контролюють не завжди ретельно. Нерідко власниками земельних ділянок або навіть майна дослідницьких установ стають очільники академії та їхні родичі.



Національна академія аграрних наук України

​Що таке Національна академія аграрних наук України? Це державна організація, яка живе на бюджетні гроші. У її складі – дослідні станції, наукові центри, інститути і господарства. Всі установи, підпорядковані академії, розпоряджаються загалом майже півмільйоном гектарів землі. Навіть при тому, що приблизно 35 тисяч гектарів залишаються на тимчасово непідконтрольній українській владі території, ця цифра є досить значною.

Та наскільки прозоро працює академія – і, зокрема, її керівництво? Чи не використовує воно роботу в цій установі у власних інтересах? "Схеми" поглянули на спосіб життя очільників академії, перевірили дані в публічних реєстрах і дослідили матеріали контрольних і правоохоронних органів. І схоже на те, що, попри посередні зарплати, аграрні академіки мають непогані умови життя, які часто офіційно не відображені у деклараціях.

Один із них – президент академії Ярослав Гадзало.

Про напад на журналістів "Схем" під час цього розслідування читайте тут.

"Аграрний барон" Ярослав Гадзало

Наукову установу Ярослав Гадзало очолив уже після Революції гідності. Згідно з його офіційною біографією, близько 20 років він працював у державних органах влади – зокрема, у часи другого прем’єрства Юлії Тимошенко був заступником міністра аграрної політики.



Ярослав Гадзало – президент Національної академії аграрних наук

У декларації Гадзала на двох із дружиною – земельні ділянки, будинок на майже 500 квадратів у райцентрі Львівської області і квартира, зареєстрована у 2003 році. Але чого не вказав у декларації Гадзало, так це іншу квартиру – якою, як помітили журналісти, він користується.



Будинок, де розташована квартира, якою користується Ярослав Гадзало

Кілька вечорів знімальна група "Схем" помічала, як президент академії сідає у службове авто Toyota Camry, придбане новим у 2013 році й закріплене за одним із дослідних господарств у Херсонській області. Крім нього, на балансі цього господарства – переважно вантажні автомобілі і 30-річний автобус.



Машина відвозила Ярослава Гадзала в один із будинків на Печерську

Журналісти фіксували, як машина відвозила Ярослава Гадзала в один із будинків на Печерську – в центральній частині столиці. Звідти ж уранці службова Toyota забирала академіка.



Президент Академії аграрних наук Ярослав Гадзало сідає в службове авто

​Як "Схемам" вдалось виявити, не внесена до декларації квартира в цьому будинку належить синові президента академії. Із цією квартирою пов’язана неординарна історія, яку журналісти знайшли в реєстрі судових рішень.

Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо можливого незаконного відчуження близько 100 гектарів землі академії. У межах цієї справи у 2017 році детективи обшукали низку приміщень – зокрема, і квартиру, до якої вечорами приїздить Ярослав Гадзало. Там вони і знайшли коробку з сотнею тисяч доларів,

– мовиться у розслідування журналістів "Схем".

Звертаючись до суду, щоб зняти арешт із коштів, адвокати тоді зазначали: 100 тисяч доларів нібито належать синові Гадзала Андрію, який позичив їх у свого знайомого. Під час допиту син Гадзала також тоді стверджував, що "в даній квартирі його батько не проживав, а сам він нею користується, коли приїжджає до Києва у справах".

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Хоча "Схеми" неодноразово фіксували, як президент академії Ярослав Гадзало регулярно ввечері приїжджає до будинку, де розташована ця квартира, – і вранці їде звідти.



Президент Академії аграрних наук Ярослав Гадзало сідає в службове авто

​Та, як виявилось, син Ярослава Гадзала Андрій нічого не пам’ятає – ані про купівлю квартири, ані про 100 тисяч доларів.

Журналіст: Не пам’ятаєте, коли купили квартиру на Печерську?

Андрій Гадзало: Давно було, не пам’ятаю.

Журналіст: Були вилучені і арештовані 100 тисяч доларів в коробці.

Андрій Гадзало: Не пам’ятаю, це треба вже дивитися, згадувати. Я таке не можу сказати, я в машині зараз.

Журналіст: Не пам’ятаєте про 100 тисяч доларів, що ви позичали?

Андрій Гадзало: Не можу я таке сказати, я не пам’ятаю зараз.

"Схемам" також вдалось виявити у власності родини Гадзала і ділянки під Києвом. Причому йдеться про землю, яка раніше була у користуванні підпорядкованих аграрній академії установ.



Селище Гатне під Києвом

​Наприклад, у селищі Гатне під Києвом. Землею навколо нього користувалось дослідне господарство "Чабани", яке підпорядковується Інститутові землеробства – що у складі академії. Наприкінці 2013 року президія аграрної академії вирішила вилучити понад 10 гектарів землі, щоб роздати земельні ділянки працівникам СБУ, учасникам АТО і своїм співробітникам. Тоді директор дослідного господарства обґрунтував це тим, що земля нібито не належить до особливо цінної і на ній не проводяться досліди.

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Але серед нових власників земельних ділянок у Гатному виявилися дочка Гадзала Оксана Черник і її чоловік Юрій Черник, зареєстрований у Львівській області.



Дочка Гадзала Оксана Черник і її чоловік Юрій Черник виявилися з-поміж нових власників земельних ділянок у Гатному

Іще одну ділянку неподалік той же Юрій Черник отримав у 2015 році на землі, якою раніше також користувався один із інститутів аграрної академії. Журналісти звернулися до Ярослава Гадзала з проханням про інтерв’ю, щоб запитати про незадекларовану квартиру й ділянки родичів на землі академії, президентом якої він є. Але він так і не відповів.

Утім, Ярослав Гадзало – не єдиний із керівництва академії, на кого "Схеми" звернули увагу.

"Аграрна баронеса" Ануш Балян

Ануш Балян – заступниця президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала. Раніше вона очолювала Інститут агропромислового виробництва при академії на Закарпатті, де прожила довгий час до переїзду в Київ.



Ануш Балян – заступниця президента Національної академії аграрних наук

​У її офіційній власності будинок у Берегові, земельні ділянки і комплекс приміщень на Закарпатті, а також ділянка у Гатному в десять соток – це також розпайована колишня земля установи, підконтрольної аграрній академії, як і у родини Гадзала. А от із київського майна – лише 30-метрова квартира, записана на її матір.



Нерухомість Ануш Балян у Берегові (Закарпаття)



Земля Ануш Балян у Берегові (Закарпаття)



Нерухомість, яка належить Ануш Балян

​Насправді ж мешкає Ануш Балян у будинку під Києвом, записаному на її родичку, 25-річну Гоар Габрелян. Саме там "Схеми" неодноразово спостерігали службову автівку, на якій їздить віце-президентка.​



Службова автівка Балян виїжджає з будинку, записаного на племінницю

​Будинок під Києвом записаний на Гоар Габрелян – родичку віце-президентки.



Гоар Габрелян – племінниця віце-президентки

Раніше вона працювала в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва, а тепер – у Міністерстві закордонних справ.



Будинок під Києвом, яким володіє племінниця Ануш Балян Гоар Габрелян

​Гоар Габрелян виглядає доволі успішною в майновому плані. Наприклад, окрім будинку під Києвом, власницею якого вона стала у 18 років, у неї також понад два гектари землі на Закарпатті, будівля винного підвалу, квартира на понад 100 квадратів на Закарпатті.



Будівля винного підвалу, яким володіє Гоар Габрелян

​Окрім того, у 2018 році Гоар Габрелян стала власницею квартири на 113 квадратних метрів у київській новобудові. Декларацію з приводу придбання квартири вона не подавала.



Київська новобудова, де є квартира, якою володіє Гоар Габрелян

​Прикметно, що майно і бізнес родичів заступниці президента Національної академії аграрних наук Ануш Балян пов’язаний саме з цією державною установою.Брат віце-президентки – Алексан Балян – володіє фірмою "Сааб". У реєстрі судових рішень "Схеми" виявили дані, що ця компанія отримувала у власність ділянки, які нібито були у користуванні Закарпатської сільськогосподарської дослідної станції. Раніше вона мала назву Інститут агропромислового виробництва, який очолювала Ануш Балян.

В одному з випадків ділянки у приватну власність спочатку отримали 16 осіб, 14 із яких згодом продали їх "Саабу". Згідно із іншими судовими рішеннями, компанія "Сааб" також перепродавала різні ділянки на Закарпатті іншим користувачам.

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Журналісти написали запит у Берегівську районну адміністрацію з проханням надати копії розпоряджень, на підставі яких було виділено ділянки. Голова цієї райадміністрації –​ Іштван Петрушка, чоловік Ануш Балян. Надати розпорядження він не зміг, пославшись на те, що нібито ці документи раніше вилучили правоохоронці.

Чимало майна і в матері Ануш Балян – це частина будинку садівника, незавершений будинок, будівля виробничих цехів на Закарпатті. А ще у самої віце-президентки академії і двох її племінниць – у сумі понад три гектари землі біля кордону з Угорщиною.



У віце-президентки академії і двох її племінниць – у сумі понад 3 га землі біля кордону з Угорщиною

​Земельної ділянки, отриманої в 2010 році, в декларації Балян чомусь немає. Раніше ця земля також перебувала у віданні дослідної станції, яку очолювала Балян. Із Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції на запит "Схем" на момент виходу сюжету в ефір не відповіли.

​Журналісти поцікавилися у самої Ануш Балян, чи сприяла вона своїм родичам при отриманні ділянок і майна, що раніше були у власності держави. Почувши запитання, вона нічого не відповіла і мовчки попрямувала в академію.

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Натомість її сестра – Ізольда Балян – пояснює, що будинок, до якого неодноразово приїздила службова автівка Ануш Балян, записаний на її дочку. І це – подарунок дідуся: "Цей будинок їй купив дідусь, коли вона вступила в інститут. Навіть ще не вступила. Ось він хотів купити будинок своїй онуці – і купив їй дім".

Не захотів відповідати на незручні питання щодо майна і колега Ануш Балян по академії – Анатолій Заришняк.

"Аграрний барон" Анатолій Заришняк

Анатолій Заришняк – віце-президент і головний вчений секретар академії аграрних наук. У нього і його дружини – судді Апеляційного суду Києва – є ділянки в Гатному і Чабанах під Києвом, на колишній землі підпорядкованих академії установ. А ще – два недобудовані будинки на Київщині.



Закарпатська сільськогосподарська дослідна станція

​В одному із них, схоже, і мешкає Анатолій Заришняк. Адже, як помітили "Схеми", саме сюди вченого секретаря аграрної академії привозить службовий автомобіль. Із вікна будинку Анатолій Заришняк може дивитись на яблуні дослідного господарства академії наук.



Яблуні дослідного господарства академії наук

​Земельними ділянками не обділені й інші родичі Заришняка. Наприклад, ось за одним парканом із будинком Заришняка – ділянка його дочки Олени Ліпухіної.



Будинок Анатолія Заришняка під Києвом Будинок Анатолія Заришняка під Києвом

​Крім того, журналісти виявили, що земельні ділянки під Києвом на місці колишніх дослідних господарств отримали й зять Заришняка, а також сват цього академіка. Сам академік коментувати майнові питання не захотів, сказав лише, що у нього "погане самопочуття".