Як росіяни під прикриттям будуватимуть Хмельницьку АЕС

Уряд вирішив добудувати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС). Будівництво третього і четвертого енергоблоків було заморожене ще з радянських часів. Його кошторис нині – близько 70 мільярдів гривень. Забезпечити добудову двох реакторів зможе Skoda JS.

І хоча ця компанія зареєстрована у Чехії, та насправді має російське коріння – вона підконтрольна підсанкційному російському "Газпромбанку".

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Хмельницька атомна електростанція розташована в місті Нетішин на Хмельниччині – і поки працює на двох атомних енергоблоках, хоча зведення третього і четвертого розпочалося ще в середині 80-х років.

​ХАЕС – містоутворююче підприємство, адже там працює приблизно кожен сьомий мешканець міста. Тож значна частина місцевих підтримує ідею будівництва нових енергоблоків.



Хмельницька атомна електростанція в Нетішині

Ще влітку 2018 року Кабінет міністрів України затвердив обґрунтування для будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС – на загальну суму понад 70 мільярдів гривень.

Основною складовою енергоблоку є реакторна установка – тобто, комплекс конструкцій, що перетворює енергію ядерної реакції в теплову. Фактично вона і є найвитратнішим елементом енергоблоку.

Виробником реакторних установок для Хмельницької АЕС у попередньо затверджених урядом документах вказана Skoda JS – чеська компанія із групи, контрольованої російським "Газпромбанком". Цей банк, яким співволодіє російська енергетична корпорація "Газпром", перебуває під санкціями не лише в Україні, але й у Сполучених Штатах Америки та Євросоюзі.



Skoda JS контролюється російським "Газпромбанком"

Але російська приналежність чеської Skoda JS – це не єдиний шлейф, який тягнеться за фірмою.

Так, в Україні компанія Skoda JS фігурує у справі Національного антикорупційного бюро щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім народним депутатом від "Народного фронту" Миколою Мартиненком.

Тож виходить, що частину із 70 мільярдів гривень, призначених для розбудови атомної станції на Хмельниччині, може отримати фірма з підсанкційної російської групи, а сама компанія ще й фігурує у корупційній справі в Україні.

Як це стало можливим?

Будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС почалося у 1985-1986 роках. Та через вибух у Чорнобилі його було припинено – після запровадження мораторію на будівництво атомних станцій.

Мораторій зняли ще в 1993 році. Але рішення добудувати ці два енергоблоки Кабмін ухвалив набагато пізніше – лише в середині двотисячних. У 2008 році відбувся конкурс із відбору типу реакторної установки для Хмельницької АЕС. Тоді участь у ньому взяли американська Westinghouse, яка згодом відмовилась від участі в конкурсі, південнокорейська KEPCO та російська "Атомстройекспорт".

Зрештою перемогли саме росіяни. Експерти пояснюють це питаннями економії.

"У міжнародних торгах ми прописали, що мають бути максимально використані виконані будівельні конструкції. Це набагато зекономить вартість цього будівництва. Воно буде значно дешевше, ніж будувати з нуля. Крім того, багато обладнання було поставлено, його ж теж потрібно було використати", – сказав заступник гендиректора з капітального будівництва Хмельницької АЕС Олег Рахлінський.

Мільярди для Skoda JS

В "Енергоатомі" вважають, що здешевити проект зможе використання українських складових при будівництві енергоблоків.

Основним показником, який здешевлює, від світових постачальників реакторних установок – це будівельні конструкції. Це налічує обладнання на складах або змонтоване на енергоблоках, а також використання українських заводів-виробників,

– зазначив гендиректор "Атомпроектінжиніринга",відокремленого підрозділу "Енергоатома", Ігор Орлов.

Проте будівництво енергоблоків буває значно витратнішим, ніж планові показники – як приклад екологи наводять світовий досвід.

"Французька компанія Areva, яка будувала багато реакторів, має досвід, вони взялися побудувати реактор у Фінляндії, і тоді йшлося про вартість десь у 3 мільярди євро. І вони мали його закінчити до 2010 року. Зараз 2019-й, реактор ще не добудований, і він коштує вже близько 10 мільярдів доларів", – розповів заступник директора громадської організації "Екодія" Олексій Пасюк.

Skoda JS будувала реактори ще за радянських часів. Тобто, зараз вони спеціалізуються на управлінні проектами, на дослідженнях. Технічно вони могли б побудувати реакторну установку, тому що у них є в Чехії відповідні потужності. Але вони цього вже давно не робили,

– додав Олексій Пасюк.

Skoda JS – це чеська компанія, яка працює в сфері атомної енергетики десятки років. Однак її власником виявилась OMZ B.V., зареєстрована у Нідерландах. Вона входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", що підпорядковується "Газпромбанку".

Більшість його акцій належать "Газпрому" та пов'язаним із ним структурам. Проти "Газпромбанку" в Україні введено санкції, однак Skoda JS – із тієї ж групи підприємств – до українського санкційного списку не входить. Натомість на Skoda JS накладені санкції в США.

Чеський дипломат Вацлав Бартушка, який з 2006 року є спеціальним послом Чехії з питань енергетичної безпеки, пояснює, що через це компанії складно залучати гроші на виробництво реакторів.

"Думаю, найбільше це впливає на виробничий процес, тому що, якщо ви перебуваєте під американськими санкціями через кінцевого власника компанії OMZ , "Газпромбанку", то це впливає на можливість запозичення грошей на оперативні потреби. Тому, поза сумнівом, це має вплив на компанію", – зазначив чеський дипломат Вацлав Бартушка.

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