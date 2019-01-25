Как россияне под прикрытием будут строить Хмельницкую АЭС

Правительство решило достроить Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС). Строительство третьего и четвертого энергоблоков было заморожено еще с советских времен. Его смета в настоящее время – около 70 миллиардов гривен. Обеспечить достройку двух реакторов сможет Skoda JS.

И хотя эта компания зарегистрирована в Чехии, но на самом деле имеет русские корни – она ​​подконтрольна подсанкционному российскому "Газпромбанку".

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Хмельницкая атомная электростанция расположена в городе Нетешин Хмельницкой области – и пока работает на двух атомных энергоблоках, хотя сведение третьего и четвертого началось еще в середине 80-х годов.

ХАЭС – градообразующее предприятие, ведь там работает примерно каждый седьмой житель города. Поэтому значительная часть местных поддерживает идею строительства новых энергоблоков.



Хмельницкая атомная электростанция в Нетешине

Еще летом 2018 года Кабинет министров Украины утвердил обоснование для строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС – на общую сумму более 70 миллиардов гривен.

Основной составляющей энергоблока является реакторная установка – то есть, комплекс конструкций превращает энергию ядерной реакции в тепловую. Фактически она и есть наиболее затратным элементом энергоблока.

Производителем реакторных установок для Хмельницкой АЭС в предварительно утвержденных правительством документах указана Skoda JS – чешская компания из группы, контролируемой российским "Газпромбанком". Этот банк, которым совместно обладает российская энергетическая корпорация "Газпром", находится под санкциями не только в Украине, но и в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе.



Skoda JS контролируется российским "Газпромбанком"

Но российская принадлежность чешской Skoda JS – это не единственный шлейф, который тянется за фирмой.

Так, в Украине компания Skoda JS фигурирует в деле Национального антикоррупционного бюро относительно возможного получения неправомерной выгоды бывшим народным депутатом от "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

Получается, что часть из 70 миллиардов гривен, предназначенных для развития атомной станции на Хмельнитчине, может получить фирма с подсанкционной российской группы, а сама компания еще и фигурирует в коррупционном деле в Украине.

Как это стало возможным?

Строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС началось в 1985-1986 годах. Но из-за взрыва в Чернобыле было прекращено – после введения моратория на строительство атомных станций.

Мораторий сняли еще в 1993 году. Но решение достроить эти два энергоблока Кабмин принял гораздо позже – лишь в середине двухтысячных. В 2008 году состоялся конкурс по отбору типа реакторной установки для Хмельницкой АЭС. Тогда в нем приняли американская Westinghouse, которая впоследствии отказалась от участия в конкурсе, южнокорейская KEPCO и российская "Атомстройэкспорт".

В конце концов победили именно россияне. Эксперты объясняют это вопросами экономии.

"В международных торгах мы прописали, что должны быть максимально использованы выполненные строительные конструкции. Это намного сэкономит стоимость этого строительства. Оно будет значительно дешевле, чем строить с нуля. Кроме того, много оборудования было поставлено, его же тоже нужно было использовать", – сказал заместитель гендиректора по капитальному строительству Хмельницкой АЭС Олег Рахлинский.

Миллиарды для Skoda JS

В "Энергоатоме" считают, что удешевить проект сможет использование украинских составляющих при строительстве энергоблоков.

Основным показателем, который удешевляет, от мировых поставщиков реакторных установок – это строительные конструкции. Это учитывает оборудование на складах или смонтированное на энергоблоках, а также использование украинских заводов-производителей,

– отметил гендиректор "Атомпроектинжиниринг", обособленного подразделения "Энергоатома", Игорь Орлов.

Однако строительство энергоблоков бывает более значительно затратным, чем плановые показатели – в качестве примера экологи приводят мировой опыт.

"Французская компания Areva, которая строила много реакторов, имеет опыт, они взялись построить реактор в Финляндии, и тогда речь шла о стоимости раза в 3 миллиарда евро. И они должны были его закончить до 2010 года. Сейчас 2019-й, реактор еще не достроен, и он стоит уже около 10 миллиардов долларов", – рассказал заместитель директора общественной организации "Экодия" Алексей Пасюк.

Skoda JS строила реакторы еще в советское время. То есть, сейчас они специализируются на управлении проектами, на исследованиях. Технически они могли бы построить реакторную установку, потому что у них есть в Чехии соответствующие мощности. Но они этого уже давно не делали,

– добавил Алексей Пасюк.

Skoda JS – это чешская компания, которая работает в сфере атомной энергетики десятки лет. Однако ее владельцем оказалась OMZ B.V., зарегистрированная в Нидерландах. Она входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который подчиняется "Газпромбанку".

Большинство его акций принадлежат "Газпрому" и связанным с ним структурам. Против "Газпромбанка" в Украине введены санкции, однако Skoda JS – с той же группы предприятий – в украинский санкционный список не входит. Зато на Skoda JS наложены санкции в США.

Чешский дипломат Вацлав Бартушка, который с 2006 года является специальным послом Чехии по вопросам энергетической безопасности, объясняет, что из-за этого компании сложно привлекать деньги на производство реакторов.

"Думаю, больше это влияет на производственный процесс, потому что, если вы находитесь под американскими санкциями из-за конечного владельца компании OMZ, "Газпромбанка", то это влияет на возможность заимствования денег на оперативные нужды. Поэтому, несомненно, это влияет на компанию", – отметил чешский дипломат Вацлав Бартушка.

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