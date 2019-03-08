Руководители Академии аграрных наук дерзко обворовывают государственную землю: расследование

Земли Национальной академии аграрных наук занимают площадь, которая по размеру в пять раз больше за Киев. А поскольку академия – это опытно-научное бюджетное учреждение, то и земли, которыми она распоряжается, – государственные. "Схемы" обнаружили, что кое-где эта земля оказывается в частных руках, а наиболее лакомые участки переходят в собственность самих руководителей этой Академии.

Что скрывает Национальная академия аграрных наук

Продажа земель сельскохозяйственного назначения – тема, на которой нередко спекулируют украинские политики. И они часто сходятся на мнении, что открывать рынок земли пока не стоит. Когда они говорят о продаже земли, традиционно вспоминают об интересах крестьян. Но не вспоминают про ту землю, которая находится в пользовании Национальной академии аграрных наук – а это один из крупнейших в стране объемов.

Читайте также: Как "Народный фронт" объяснил свою причастность к контрафактного табачного бизнеса

Как выявило исследование "Схем", использование этой земли контролируют не всегда тщательно. Нередко владельцами земельных участков или даже имущества исследовательских учреждений становятся руководители академии и их родственники.

Национальная академия аграрных наук Украины

​Что такое Национальная академия аграрных наук Украины?

Это государственная организация, которая живет на бюджетные деньги. В ее составе – опытные станции, научные центры, институты и хозяйства. Все учреждения, подчиненные академии, распоряжаются в общем почти полумиллионом гектаров земли. Даже при том, что примерно 35 тысяч гектаров остаются на временно неподконтрольной украинской власти территории, эта цифра является весьма значительной.

И насколько прозрачно работает академия и, в частности, ее руководство? Не использует ли оно работу в этом учреждении в собственных интересах? "Схемы" взглянули на образ жизни руководителей академии, проверили данные в публичных реестрах и исследовали материалы контрольных и правоохранительных органов. И похоже на то, что, несмотря на посредственные зарплаты, аграрные академики имеют неплохие условия жизни, которые часто официально не отражены в декларациях.

Один из них – президент академии Ярослав Гадзало.

О нападении на журналистов "Схем" во время этого расследования читайте здесь.

"Аграрный барон" Ярослав Гадзало

Научное учреждение Ярослав Гадзало возглавил уже после Революции достоинства. Согласно его официальной биографии, около 20 лет он работал в государственных органах власти – в частности, во времена второго премьерства Юлии Тимошенко был заместителем министра аграрной политики.



Ярослав Гадзало – президент Национальной академии аграрных наук

В декларации Гадзало на двоих с женой – земельные участки, дом почти 500 квадратов в райцентре Львовской области и квартира, зарегистрированная в 2003 году. Но чего не указал в декларации Гадзало, так это двторую квартиру – которой, как заметили журналисты, он пользуется.

Дом, где расположена квартира, которой пользуется Ярослав Гадзало

Несколько вечеров съемочная группа "Схем" замечала, как президент академии садится в служебное авто Toyota Camry, приобретено новым в 2013 году и закреплено за одним из опытных хозяйств в Херсонской области. Кроме него, на балансе этого хозяйства – преимущественно грузовые автомобили и 30-летний автобус.

Машина увозила Ярослава Гадзала в один из домов на Печерске

Журналисты фиксировали, как машина увозила Ярослава Гадзало в один из домов на Печерске – в центральной части столицы. Оттуда же утром служебная Toyota забирала академика.

Президент Академии аграрных наук Ярослав Гадзало садится в служебное авто

​Как "Схемам" удалось выявить, не внесенная в декларации квартира в этом доме принадлежит сыну президента академии. С этой квартирой связана неординарная история, которую журналисты нашли в реестре судебных решений.

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело относительно возможного незаконного отчуждения около 100 гектаров земли академии. В рамках этого дела в 2017 году детективы обыскали ряд помещений – в частности, и квартиру, в которую по вечерам приезжает Ярослав Гадзало. Там они и нашли коробку с сотней тысяч долларов,

– говорится в расследовании журналистов "Схем".

Обращаясь в суд, чтобы снять арест с средств, адвокаты тогда отметили: 100 тысяч долларов якобы принадлежащих сыну Гадзало Андрею, который одолжил их у своего знакомого. Во время допроса сын Гадзало также тогда утверждал, что "в данной квартире его отец не проживал, а сам он ею пользуется, когда приезжает в Киев по делам".

Читайте также: Журналисты обнаружили в Испании элитную недвижимость судьи времен Януковича

Хотя "Схемы" неоднократно фиксировали, как президент академии Ярослав Гадзало регулярно вечером приезжает к дому, где расположена эта квартира, – и утром уезжает оттуда.

Президент Академии аграрных наук Ярослав Гадзало садится в служебное авто

​И, как оказалось, сын Ярослава Гадзало Андрей ничего не помнит – ни о покупке квартиры, ни о 100 тысяч долларов.

Журналист: Не помните, когда купили квартиру на Печерске?

Андрей Гадзало: Давно было, не помню.

Журналист: Были изъяты и арестованы 100 тысяч долларов в коробке.

Андрей Гадзало: Не помню, это надо уже смотреть, вспоминать. Я такое не могу сказать, я в машине сейчас.

Журналист: не помните о 100 тысячах долларов, что вы занимали?

Андрей Гадзало: Не могу я такое сказать, я не помню сейчас.

"Схемам" также удалось выявить в собственности семьи Гадзало и участки под Киевом. Причем речь идет о земле, которая ранее была в пользовании подчиненных аграрной академии учреждений.

Поселок Гатное под Киевом

​Например, в поселке Гатное под Киевом. Землей вокруг него пользовалось опытное хозяйство "Чабаны", которое подчиняется Институту земледелия – что в составе академии. В конце 2013 года президиум аграрной академии решил изъять более 10 гектаров земли, чтобы раздать земельные участки работникам СБУ, участникам АТО и своим сотрудникам. Тогда директор опытного хозяйства обосновал это тем, что земля якобы не относится к особо ценной и на ней не проводятся опыты.

Читайте также: Как россияне под прикрытием строить Хмельницкую АЭС

Но среди новых собственников земельных участков в Гатном оказались дочь Гадзало Оксана Черник и ее муж Юрий Черник, которые зарегистрированы во Львовской области.

Дочь Гадзала Оксана Черник и ее муж Юрий Черник оказались среди новых собственников земельных участков в Гатном

Еще один участок неподалеку тот же Юрий Черник получил в 2015 году на земле, которой ранее также пользовался один из институтов аграрной академии. Журналисты обратились к Ярославу Гадзало с просьбой об интервью, чтобы спросить о незадекларированной квартире и участках родственников на земле академии, президентом которой он является. Но он так и не ответил.

Впрочем, Ярослав Гадзало – не единственный из руководства академии, на кого "Схемы" обратили внимание.

"Аграрная баронесса" Ануш Балян

Ануш Балян – заместитель президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало. Ранее она возглавляла Институт агропромышленного производства при академии на Закарпатье, где прожила долгое время до переезда в Киев.



Ануш Балян – заместитель президента Национальной академии аграрных наук

​Вее официальной собственности дом в Берегово, земельные участки и комплекс помещений на Закарпатье, а также участок в Гатном в десять соток – это также паи бывшей земли учреждения, подконтрольной аграрной академии, как и у семьи Гадзало. А вот из киевского имущества – только 30-метровая квартира, записанная на ее мать.

Недвижимость Ануш Балян в Берегово (Закарпатье)



Земля Ануш Балян в Берегово (Закарпаття)

Недвижимость, принадлежащая Ануш Балян

​На самом же деле живет Ануш Балян в доме под Киевом, записанном на ее родственницу, 25-летнюю Гоар Габрелян. Именно там "Схемы" неоднократно наблюдали служебную машину, на которой ездит вице-президент.​

Служебная машина Балян выезжает из дома, записанного на племянницу

​Дом под Киевом записан на Гоар Габрелян – родственницу вице-президента.

Гоар Габрелян – племянница вице-президента

Ранее она работала в Министерстве регионального развития и строительства, а теперь – в Министерстве иностранных дел.

Дом под Киевом, которым владеет племянница Ануш Балян Гоар Габрелян

​Гоар Габрелян выглядит довольно успешной в имущественном плане. Например, кроме дома под Киевом, владелицей которого она стала в 18 лет, у нее также более двух гектаров земли на Закарпатье, здание винного подвала, квартира на более 100 квадратов на Закарпатье.

Здание винного подвала, которым владеет Гоар Габрелян

​Кроме того, в 2018 году Гоар Габрелян стала владелицей квартиры 113 квадратных метров в киевской новостройке. Декларацию по поводу приобретения квартиры она не подавала.

Киевская новостройка, где есть квартира, которой владеет Гоар Габрелян

​Примечательно, что имущество и бизнес родственников заместителя президента Национальной академии аграрных наук Ануш Балян связанны именно с этим государственным учреждением. Брат вице-президента – Алексан Балян – владеет фирмой "Сааб". В реестре судебных решений "Схемы" обнаружили данные, что эта компания получала в собственность участки, которые якобы были в пользовании Закарпатской сельскохозяйственной опытной станции. Ранее она называлась институт агропромышленного производства, который возглавляла Ануш Балян.

В одном из случаев участки в частную собственность сначала получили 16 человек, 14 из которых вскоре продали их "Саабу". Согласно другим судебным решениям, компания "Сааб" также перепродавала разные участки на Закарпатье другим пользователям.

Журналисты написали запрос в Береговскую районную администрацию с просьбой предоставить копии распоряжений, на основании которых были выделены участки. Глава райадминистрации –​ Иштван Петрушка, муж Ануш Балян. Предоставить распоряжение он не смог, сославшись на то, что якобы эти документы ранее изъяли правоохранители.

Немало имущества и у матери Ануш Балян – это часть дома садовника, незавершенный дом, здание производственных цехов на Закарпатье. А еще у самой вице-президента академии и двух ее племянниц – в сумме более трех гектаров земли возле границы с Венгрией.

У вице-президентки академии и двух ее племянниц – в сумме более 3 га земли у границы с Венгрией

​Земельного участка, полученного в 2010 году, в декларации Балян почему-то нет. Ранее эта земля также находилась в ведении опытной станции, которую возглавляла Балян. Из Закарпатской государственной сельскохозяйственной опытной станции на запрос "Схем" на момент выхода сюжета в эфир не ответили.

​Журналисты поинтересовались у самой Ануш Балян, способствовала ли она своим родственникам при получении участков и имущества, ранее имевшихся в собственности государства. Услышав вопрос, она ничего не ответила и молча направилась в академию.

Читайте также: Откуда у меня такие деньги, – "фейковые доноры" про свои миллионные взносы для "Батькивщины"

Зато ее сестра – Изольда Балян – объясняет, что дом, к которому неоднократно приезжала служебная машина Ануш Балян, записан на ее дочь. И это – подарок дедушки: "Этот дом ей купил дедушка, когда она поступила в институт. Даже еще не поступила. Вот он хотел купить дом своей внучке – и купил ей дом".

Не захотел отвечать на неудобные вопросы относительно имущества и коллега Ануш Балян по академии – Анатолий Заришняк.

"Аграрний барон" Анатолий Заришняк

Анатолий Заришняк – вице-президент и главный ученый секретарь академии аграрных наук. У него и его жены – судьи Апелляционного суда Киева – есть участки в Гатном и Чабанах под Киевом, на бывшей земле подведомственных академии учреждений. А еще – два недостроенных дома на Киевщине.

Закарпатская сельскохозяйственная опытная станция

​В одном из них, похоже, и живет Анатолий Заришняк. Ведь, как заметили "Схемы", именно сюда ученого секретаря аграрной академии привозит служебный автомобиль. Из окна дома Анатолий Заришняк может смотреть на яблони опытного хозяйства академии наук.

Яблони опытного хозяйства академии наук

​Земельными участками не обделены и другие родственники Заришняка. Например, вот за одним забором с домом Заришняка – участок его дочери Елены Липухиной.

Дом Анатолия Заришняка под Киевом ​Кроме того, журналисты обнаружили, что земельные участки под Киевом на месте бывших опытных хозяйств получили и зять Заришняка, а также сват этого академика. Сам академик комментировать имущественные вопросы не захотел, сказал лишь, что у него "плохое самочувствие".