Откуда у меня такие деньги, – "фейковые доноры" о своих миллионных взносах для "Батькивщины"

Юлия Тимошенко за 8 месяцев собрала из украинских граждан около 150 миллионов гривен в фонд партии "Батькивщина". Люди несли деньги целыми семьями, а среди благотворителей – в частности, пенсионеры и студенты. Впрочем, некоторые из них опровергает, что действительно делали такие пожертвования в пользу "Батькивщины".

Это может свидетельствовать о манипуляциях с предвыборным фондом, когда из-за якобы пожертвований граждан легализуются деньги сомнительного происхождения, которое политики предпочитают не раскрывать.

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Схема не нова, и в Нацполиции еще в 2017 году принимались расследовать сомнительные взносы в пользу партии "Батькивщина". Теперь, перед выборами, у Арсена Авакова еще яростнее взялись за Тимошенко. Только не Юлию, а Юрия – кандидата, которого называют техническим проектом Банковой против лидера "Батькивщины". Журналисты программы "Схемы" от "Радио Свобода" опросили доноров партии Тимошенко, действительно ли они жертвовали ей деньги.

Нацполиция, Аваков и Юрий Тимошенко

В связи с выборами президента, в СМИ увеличилось количество публикаций о непрозрачной борьбе за голоса избирателей и манипуляциях с финансированием предстоящей гонки. На чьи именно злоупотребления обратят внимание правоохранители, а на какие – закроют глаза? Да, в частности, 25 февраля стало известно, что Нацполиция расследует возможные манипуляции с вкладами одного из кандидатов в президенты. Об этом заявил сам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали,

– заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



Арсен Аваков

Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам": Аваков говорил о Тимошенко. Но не о Юлии, а про Юрия.

Юрий Тимошенко – народный депутат, ныне внефракционный. Ранее был в "Народном фронте". Он – официальный кандидат в президенты Украины. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает его выдвижения на пост главы государства политической технологией Банковой, направленной против нее.

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"Они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом какие-то проценты на выборах забрать и и отдать человеку, который ничего общего не имеет с кандидатством в президенты. Поэтому я обращаюсь к президенту. Так как они вставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в реестр кандидатов в президенты, пусть они просто вспомнят о мужской и президентской чести и снимут этого Тимошенко Ю. В. из кандидатов в президенты. И прекратят такие грязные манипуляции", – заявляла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала" 1+1" в феврале 2019 года.

Сейчас, по информации Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья – препятствование осуществлению избирательного права.



Юрий Тимошенко

Впрочем, сам Тимошенко, к которому журналисты обратились за комментарием, заявил, что считает это политическим преследованием

Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, оно началось еще задолго до выдвижения... И это начиналось даже в "Народном фронте". И когда они услышали, что я решил где-то там, не согласовав свои действия, выдвигаться-баллотироваться – они сразу начали меня запугивать,

– вспоминает депутат и кандидат в президенты Юрий Тимошенко.

Нацполиция, Аваков и Юлия Тимошенко

В то же время сам Аваков неоднократно подчеркивал, что ни одна политическая сила не получит от него никаких преференций на будущих выборах. Но известно ли правоохранителям о возможных манипуляциях с партийными взносами в пользу Тимошенко – Юлии?

На этот вопрос в Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили: "Сведений об уголовных преступлениях, связанных с возможными нарушениями порядка финансирования политической партии "Батькивщина", на 27.02.2019 следователями ГСУ в ЕРДР не вносилось, однако следователями НПУ расследуется 21 уголовное производство, связанное с совершением возможных нарушений представителями указанной политической партии".



Из ответа Департамента коммуникации Нацполиции

Что выяснили "Схемы" в финансовой отчетности партии "Батькивщина"

"Схемы" интересовались этим у подчиненных Арсена Авакова не просто так – после того, как проанализировали финансовую отчетность партии "Батькивщина" и обнаружили несколько особенностей. Во-первых, люди начали нести в "кассу" Тимошенко деньги внезапно и синхронно.

Согласно отчету, с января по май 2018 года "Батькивщина" не получила ни одного взноса. А вот начиная с конца мая синхронно сотни людей сделали свои пожертвования. С тех пор на счету партии поступило почти 160 миллионов гривен благотворительных взносов. Почти все они – 145 миллионов – от физических лиц.



На счета партии поступило почти 160 млн грн благотворительных взносов, из них 145 млн – от физических лиц

"Схемы" обратили внимание не только на цифры, но и на подозрительность финансовых операций, которые сопровождали эти благотворительные взносы, в частности:

совершенно разные люди, словно сговорившись, вносили одинаковые суммы – чаще всего встречаются взносы или по почти 15 или почти по 150 тысяч гривен;

один человек осуществлял одинаковые платежи на счет "Батькивщины" несколько раз в банковских учреждениях в разных городах;

деньги жертвовали целыми семьями в один период времени;

одни и те же люди перечисляли одинаковые по размеру пожертвования по несколько раз в короткие промежутки времени.

Чтобы убедиться, действительно ли спонсоры "Батькивщины", упомянутые в официальной отчетности, перечисляли деньги на счета партии, "Схемы" отправились к ним.

Черновцы. "Откуда у меня такие деньги?"

Первая остановка – в Черновцах, областном центре Буковины. Отсюда, по документам, на счета "Батькивщины" в целом поступил более одного миллиона гривен.



На счета "Батькивщины" поступило более одного миллиона гривен из Черновцов

Многие из тех, кого опросили журналисты, подтвердили, что действительно перечисляли деньги партии. Но нашлись и те, кто ничего не знает о пожертвованиях, внесенные от их имени.

Среди них – жительница Черновцов Елена Сава. Согласно отчету "Батькивщины", в июле 2018 года она перечислила почти 45 тысяч гривен на счета партии – три раза по 14 тысяч 999 гривен. Однако сама женщина не подтвердила это журналистам – 54-летняя черновчанка, которую журналисты застали дома, впервые от них услышала, что жертвовала партии какие-то деньги.



Елена Сава впервые услышала от журналистов, что жертвовала партии какие-то деньги

Журналист: Согласно отчету партии "Батькивщина", в 2018 году вы перечислили почти 45 тысяч гривен. Правда ли это?

Елена: Нет.

Журналист: А вы как-то связаны с партией "Батькивщина"?

Елена: Нет.

Журналист: И ничего не перечисляли?

Елена: Нет. Откуда у меня такие деньги?

Журналист: Согласно отчету партии, вы перечислили 16 июля 2018 года...

Елена: 16 июля 2018 года? Кажется, я вообще отсутствовала в Украине и... 16 июля мы были в Севастополе. Может, кто-то воспользовался моим именем. Но я ничего не перечисляла.

Ровенская область. "Я к этому никакого отношения не имею"

А жители Ровенской области, согласно отчету "Батькивщины", в общем перечислили партии более 700 тысяч гривен. И там также нашлись те, кто ничего не знает о таких своих благотворительных пожертвованиях.



Жители Ровенщины в целом перечислили партии более 700 тысяч гривен

Например, пенсионер Василий Лендел из города Костополь в июле прошлого года якобы перечислил несколькими траншами почти 40 тысяч гривен партии "Батькивщина".



Пенсионер Василий Лендел из города Костополь якобы перечислил партии "Батькивщина" почти 40 тысяч гривен

Василий: Я к этому никакого отношения не имею.

Журналист: То есть вы не перечисляли ничего?

Василий: Деньги? Если бы я перечислил – у меня были бы чеки.

Киевская область. "Не может быть такого"

Самыми щедрыми оказались жители столицы и Киевской области. По документам "Батькивщины", отсюда люди перечислили партии более 12 миллионов гривен. Но и здесь "Схемы" также обнаружили тех, кто ничего не знает о своих пожертвованиях в пользу партии.



Самыми щедрыми на вклады "Батькивщине" оказались жители столицы и Киевской области

Сын киевлянина Дмитрия Яремка, Антон, якобы в сентябре прошлого года перечислил 131 тысячу гривен партии "Батькивщина". Причем, согласно документам, из Киева. Но Дмитрий говорит, что это невозможно – ведь его сына не было в Украине.



Сын киевлянина Дмитрия Яремка, Антон, якобы перечислил 131 тыс грн "Батькивщине"

Антон: Нет, не может быть такого. Его уже здесь не было. В Украине, вообще.

Журналист: А где он?

Антон: В Африке. Есть такая страна – Судан.

Журналист: Он там работает?

Антон: Да.

Как это может объяснить сама лидер "Батькивщины"? Почему в финансовой отчетности появились фамилии тех, кто на самом деле не жертвовал на партию деньги? Смотрите в полном выпуска расследования "Схем".