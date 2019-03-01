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      Откуда у меня такие деньги, – "фейковые доноры" о своих миллионных взносах для "Батькивщины"

      Схемы 88 Читати новину українською

      Юлия Тимошенко за 8 месяцев собрала из украинских граждан около 150 миллионов гривен в фонд партии "Батькивщина". Люди несли деньги целыми семьями, а среди благотворителей – в частности, пенсионеры и студенты. Впрочем, некоторые из них опровергает, что действительно делали такие пожертвования в пользу "Батькивщины".

      Это может свидетельствовать о манипуляциях с предвыборным фондом, когда из-за якобы пожертвований граждан легализуются деньги сомнительного происхождения, которое политики предпочитают не раскрывать.

      Читайте также: Тимошенко подтвердила факт миллионных вкладов для "Батькивщины" от фейковых доноров

      Схема не нова, и в Нацполиции еще в 2017 году принимались расследовать сомнительные взносы в пользу партии "Батькивщина". Теперь, перед выборами, у Арсена Авакова еще яростнее взялись за Тимошенко. Только не Юлию, а Юрия – кандидата, которого называют техническим проектом Банковой против лидера "Батькивщины". Журналисты программы "Схемы" от "Радио Свобода" опросили доноров партии Тимошенко, действительно ли они жертвовали ей деньги.

      Нацполиция, Аваков и Юрий Тимошенко

      В связи с выборами президента, в СМИ увеличилось количество публикаций о непрозрачной борьбе за голоса избирателей и манипуляциях с финансированием предстоящей гонки. На чьи именно злоупотребления обратят внимание правоохранители, а на какие – закроют глаза? Да, в частности, 25 февраля стало известно, что Нацполиция расследует возможные манипуляции с вкладами одного из кандидатов в президенты. Об этом заявил сам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали,
      – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      аваков
      Арсен Аваков

      Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам": Аваков говорил о Тимошенко. Но не о Юлии, а про Юрия.

      Юрий Тимошенко – народный депутат, ныне внефракционный. Ранее был в "Народном фронте". Он – официальный кандидат в президенты Украины. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает его выдвижения на пост главы государства политической технологией Банковой, направленной против нее.

      Читайте также: Кассир, безработный и мастер маникюра: от кого "Батькивщина" получала миллионные взносы

      "Они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом какие-то проценты на выборах забрать и и отдать человеку, который ничего общего не имеет с кандидатством в президенты. Поэтому я обращаюсь к президенту. Так как они вставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в реестр кандидатов в президенты, пусть они просто вспомнят о мужской и президентской чести и снимут этого Тимошенко Ю. В. из кандидатов в президенты. И прекратят такие грязные манипуляции", – заявляла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала" 1+1" в феврале 2019 года.

      Сейчас, по информации Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья – препятствование осуществлению избирательного права.

      юрій тимошенко
      Юрий Тимошенко

      Впрочем, сам Тимошенко, к которому журналисты обратились за комментарием, заявил, что считает это политическим преследованием

      Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, оно началось еще задолго до выдвижения... И это начиналось даже в "Народном фронте". И когда они услышали, что я решил где-то там, не согласовав свои действия, выдвигаться-баллотироваться – они сразу начали меня запугивать,
      вспоминает депутат и кандидат в президенты Юрий Тимошенко.

      Нацполиция, Аваков и Юлия Тимошенко

      В то же время сам Аваков неоднократно подчеркивал, что ни одна политическая сила не получит от него никаких преференций на будущих выборах. Но известно ли правоохранителям о возможных манипуляциях с партийными взносами в пользу Тимошенко – Юлии?

      На этот вопрос в Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили: "Сведений об уголовных преступлениях, связанных с возможными нарушениями порядка финансирования политической партии "Батькивщина", на 27.02.2019 следователями ГСУ в ЕРДР не вносилось, однако следователями НПУ расследуется 21 уголовное производство, связанное с совершением возможных нарушений представителями указанной политической партии".

      аваков про тимошенко
      Из ответа Департамента коммуникации Нацполиции

      Что выяснили "Схемы" в финансовой отчетности партии "Батькивщина"

      "Схемы" интересовались этим у подчиненных Арсена Авакова не просто так – после того, как проанализировали финансовую отчетность партии "Батькивщина" и обнаружили несколько особенностей. Во-первых, люди начали нести в "кассу" Тимошенко деньги внезапно и синхронно.

      Согласно отчету, с января по май 2018 года "Батькивщина" не получила ни одного взноса. А вот начиная с конца мая синхронно сотни людей сделали свои пожертвования. С тех пор на счету партии поступило почти 160 миллионов гривен благотворительных взносов. Почти все они – 145 миллионов – от физических лиц.

      тимошенко гроші вибори
      На счета партии поступило почти 160 млн грн благотворительных взносов, из них 145 млн – от физических лиц

      "Схемы" обратили внимание не только на цифры, но и на подозрительность финансовых операций, которые сопровождали эти благотворительные взносы, в частности:

      • совершенно разные люди, словно сговорившись, вносили одинаковые суммы – чаще всего встречаются взносы или по почти 15 или почти по 150 тысяч гривен;
      • один человек осуществлял одинаковые платежи на счет "Батькивщины" несколько раз в банковских учреждениях в разных городах;
      • деньги жертвовали целыми семьями в один период времени;
      • одни и те же люди перечисляли одинаковые по размеру пожертвования по несколько раз в короткие промежутки времени.

      тимошенко гроші вибори

      Чтобы убедиться, действительно ли спонсоры "Батькивщины", упомянутые в официальной отчетности, перечисляли деньги на счета партии, "Схемы" отправились к ним.

      Черновцы. "Откуда у меня такие деньги?"

      Первая остановка – в Черновцах, областном центре Буковины. Отсюда, по документам, на счета "Батькивщины" в целом поступил более одного миллиона гривен.

      чернівці
      На счета "Батькивщины" поступило более одного миллиона гривен из Черновцов

      Многие из тех, кого опросили журналисты, подтвердили, что действительно перечисляли деньги партии. Но нашлись и те, кто ничего не знает о пожертвованиях, внесенные от их имени.

      Среди них – жительница Черновцов Елена Сава. Согласно отчету "Батькивщины", в июле 2018 года она перечислила почти 45 тысяч гривен на счета партии – три раза по 14 тысяч 999 гривен. Однако сама женщина не подтвердила это журналистам – 54-летняя черновчанка, которую журналисты застали дома, впервые от них услышала, что жертвовала партии какие-то деньги.


      Елена Сава впервые услышала от журналистов, что жертвовала партии какие-то деньги

      Журналист: Согласно отчету партии "Батькивщина", в 2018 году вы перечислили почти 45 тысяч гривен. Правда ли это?
      Елена: Нет.
      Журналист: А вы как-то связаны с партией "Батькивщина"?
      Елена: Нет.
      Журналист: И ничего не перечисляли?
      Елена: Нет. Откуда у меня такие деньги?
      Журналист: Согласно отчету партии, вы перечислили 16 июля 2018 года...
      Елена: 16 июля 2018 года? Кажется, я вообще отсутствовала в Украине и... 16 июля мы были в Севастополе. Может, кто-то воспользовался моим именем. Но я ничего не перечисляла.

      Ровенская область. "Я к этому никакого отношения не имею"

      А жители Ровенской области, согласно отчету "Батькивщины", в общем перечислили партии более 700 тысяч гривен. И там также нашлись те, кто ничего не знает о таких своих благотворительных пожертвованиях.

      рівне
      Жители Ровенщины в целом перечислили партии более 700 тысяч гривен

      Например, пенсионер Василий Лендел из города Костополь в июле прошлого года якобы перечислил несколькими траншами почти 40 тысяч гривен партии "Батькивщина".

      тимошенко гроші вибори
      Пенсионер Василий Лендел из города Костополь якобы перечислил партии "Батькивщина" почти 40 тысяч гривен

      Василий: Я к этому никакого отношения не имею.
      Журналист: То есть вы не перечисляли ничего?
      Василий: Деньги? Если бы я перечислил – у меня были бы чеки.

      Киевская область. "Не может быть такого"

      Самыми щедрыми оказались жители столицы и Киевской области. По документам "Батькивщины", отсюда люди перечислили партии более 12 миллионов гривен. Но и здесь "Схемы" также обнаружили тех, кто ничего не знает о своих пожертвованиях в пользу партии.

      київ
      Самыми щедрыми на вклады "Батькивщине" оказались жители столицы и Киевской области

      Сын киевлянина Дмитрия Яремка, Антон, якобы в сентябре прошлого года перечислил 131 тысячу гривен партии "Батькивщина". Причем, согласно документам, из Киева. Но Дмитрий говорит, что это невозможно – ведь его сына не было в Украине.

      тимошенко гроші вибори
      Сын киевлянина Дмитрия Яремка, Антон, якобы перечислил 131 тыс грн "Батькивщине"

      Антон: Нет, не может быть такого. Его уже здесь не было. В Украине, вообще.
      Журналист: А где он?
      Антон: В Африке. Есть такая страна – Судан.
      Журналист: Он там работает?
      Антон: Да.

      Как это может объяснить сама лидер "Батькивщины"? Почему в финансовой отчетности появились фамилии тех, кто на самом деле не жертвовал на партию деньги? Смотрите в полном выпуска расследования "Схем".

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Деньги Расследования ВО Батьківщина
      Источник: 24 канал
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