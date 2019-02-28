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      Кассирша, безработный и мастер маникюра: от кого "Батькивщина" получала миллионные взносы

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      За что и от кого "Батькивщина" получала миллионные взносы: расследование
      За что и от кого "Батькивщина" получала миллионные взносы: расследование / Bihus.info

      В течение второго полугодия 2018 года на счет партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" поступали миллионные взносы, которые делались через подставных лиц.

      Об этом говорится в программ "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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      По закону, политические партии получают государственное финансирование. Это обязывает их ежеквартально и ежегодно заполнять финансовые отчеты, где помимо информации о собственно деньгах из бюджета, должна публиковаться и информация о средствах, поступивших от физических и юридических лиц.

      Во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и больше тысяч гривен.

      Лідерка

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

      Как выяснили журналисты, среди крупнейших доноров "Батькивщины" –​ кассирша супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.

      Большинство опрошенных благотворителей впервые слышали о своих пожертвованиях. А это указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

      Люди, які начебто робили внески до

      Люди, которые якобы делали взносы в "Батькивщину", это отрицают

      Так, одна из "доноров" с Кировоградщины, которая работает мастером маникюра и якобы внесла на счет "Батькивщины" почти 150 тысяч гривен, призналась, что сделать это ее "попросил" определенный человек из местного отделения партии, который в свое время помогл женщине с лечением дочери.

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      Два года назад журналисты программы "Наши деньги" уже фиксировали использование персональных данных украинцев при отправке платежей на счет "Батькивщины". Тогда партия использовала в основном пенсионеров, которые на бумаге жертвовали политической силе тысячи гривен, а в реальности признавались, что подобного не делали. Сейчас по данному факту открыто уголовное дело.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Юлия Тимошенко - новости Расследования ВО Батьківщина
      Источник: 24 канал
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