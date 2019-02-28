Кассирша, безработный и мастер маникюра: от кого "Батькивщина" получала миллионные взносы

В течение второго полугодия 2018 года на счет партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" поступали миллионные взносы, которые делались через подставных лиц.

Об этом говорится в программ "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

Читайте также: Коррупционные схемы в "Укроборонпроме": кто и зачем слил компромат на Порошенко

По закону, политические партии получают государственное финансирование. Это обязывает их ежеквартально и ежегодно заполнять финансовые отчеты, где помимо информации о собственно деньгах из бюджета, должна публиковаться и информация о средствах, поступивших от физических и юридических лиц.

Во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и больше тысяч гривен.