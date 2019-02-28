Кассирша, безработный и мастер маникюра: от кого "Батькивщина" получала миллионные взносы

В течение второго полугодия 2018 года на счет партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" поступали миллионные взносы, которые делались через подставных лиц.
Об этом говорится в программ "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.
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По закону, политические партии получают государственное финансирование. Это обязывает их ежеквартально и ежегодно заполнять финансовые отчеты, где помимо информации о собственно деньгах из бюджета, должна публиковаться и информация о средствах, поступивших от физических и юридических лиц.
Во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и больше тысяч гривен.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
Как выяснили журналисты, среди крупнейших доноров "Батькивщины" – кассирша супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.
Большинство опрошенных благотворителей впервые слышали о своих пожертвованиях. А это указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.
Люди, которые якобы делали взносы в "Батькивщину", это отрицают
Так, одна из "доноров" с Кировоградщины, которая работает мастером маникюра и якобы внесла на счет "Батькивщины" почти 150 тысяч гривен, призналась, что сделать это ее "попросил" определенный человек из местного отделения партии, который в свое время помогл женщине с лечением дочери.
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Два года назад журналисты программы "Наши деньги" уже фиксировали использование персональных данных украинцев при отправке платежей на счет "Батькивщины". Тогда партия использовала в основном пенсионеров, которые на бумаге жертвовали политической силе тысячи гривен, а в реальности признавались, что подобного не делали. Сейчас по данному факту открыто уголовное дело.