Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески

Протягом другого півріччя 2018 року на рахунок партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" надходили мільйонні внески, які робилися через підставних осіб.

Про це йдеться в програм "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info

За законом, політичні партії отримують державне фінансування. Це зобов’язує їх щоквартально та щорічно заповнювати фінансові звіти, де окрім інформації про власне гроші з бюджету, має оприлюднюватися і інформація про кошти, що надійшли від фізичних та юридичних осіб.

У другому півріччі 2018 року, коли стартувала активна фаза передвиборчої агітації лідерки "Батьківщини" та кандидатки в президенти Юлії Тимошенко, внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті вказано, що десятки українців з невеликих міст та селищ жертвували політсилі Тимошенко по 150 і більше тисяч гривень.