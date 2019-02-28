Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески
Протягом другого півріччя 2018 року на рахунок партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" надходили мільйонні внески, які робилися через підставних осіб.
Про це йдеться в програм "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.
За законом, політичні партії отримують державне фінансування. Це зобов’язує їх щоквартально та щорічно заповнювати фінансові звіти, де окрім інформації про власне гроші з бюджету, має оприлюднюватися і інформація про кошти, що надійшли від фізичних та юридичних осіб.
У другому півріччі 2018 року, коли стартувала активна фаза передвиборчої агітації лідерки "Батьківщини" та кандидатки в президенти Юлії Тимошенко, внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті вказано, що десятки українців з невеликих міст та селищ жертвували політсилі Тимошенко по 150 і більше тисяч гривень.
Джерело: 24 канал
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