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      Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески

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      За що та від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески: розслідування
      За що та від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески: розслідування / Bihus.info

      Протягом другого півріччя 2018 року на рахунок партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" надходили мільйонні внески, які робилися через підставних осіб.

      Про це йдеться в програм "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише  Bihus.info.
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      За законом, політичні партії отримують державне фінансування. Це зобов’язує їх щоквартально та щорічно заповнювати фінансові звіти, де окрім інформації про власне гроші з бюджету, має оприлюднюватися і інформація про кошти, що надійшли від фізичних та юридичних осіб. 

      У другому півріччі 2018 року, коли стартувала активна фаза передвиборчої агітації лідерки "Батьківщини" та кандидатки в президенти Юлії Тимошенко, внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті вказано, що десятки українців з невеликих міст та селищ жертвували політсилі Тимошенко по 150 і більше тисяч гривень.

      Лідерка
      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко

      Як з’ясували журналісти, серед найбільших донорів "Батьківщини" є касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний мешканець Сум, його землячка, яка працює на автомийці і фіктивне підприємство, що записане на методистку з дитячого садочку в Умані.

      Більшість опитаних благодійників вперше чули про свої пожертви. А це вказує на використання партією персональних даних українців з метою легалізації коштів, отриманих невідомим шляхом.

      Люди, які начебто робили внески до
      Люди, які начебто робили внески до "Батьківщини", це заперечують

      Так, одна з "донорів" з Кіровоградщини, яка працює майстром манікюру і нібито внесла на рахунок "Батьківщини" майже 150 тисяч гривень зізналася, що зробити це її "попросила" певна людина з місцевого осередку партії, яка в свій час допомогла жінці з лікуванням доньки.

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      Два роки тому журналісти програми "Наші гроші"  вже фіксували використання персональних даних українців при надсиланні платежів на рахунок "Батьківщини". Тоді партія використовувала в основному пенсіонерів, які на папері жертвували політичній силі тисячі гривень, а в реальності зізнавалися, що подібного не робили. Нині за цим фактом відкрито кримінальну справу.
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      Теги: Новини України Юлія Тимошенко - новини Розслідування Гроші ВО Батьківщина
      Джерело: 24 канал
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